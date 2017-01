Grüne gegen hohe Mieten Susanne Krause und Achim Wesjohann stehen wieder an der Spitze des Kreisverbandes.

Vertraute Gesichter: Susanne Krause und Achim Wesjohann © Sven Ellger

„Es gibt zu wenige Kitaplätze in der Johannstadt und Friedrichstadt. Daran müssen wir etwas ändern“, sagt Susanne Krause. Die 34-Jährige steht seit ein paar Wochen wieder an der Spitze des Grünen-Stadtverbandes. Außerdem sitzt sie im Ortsbeirat Altstadt. Ihr neuer Co-Vorsitzender ist ein alter Bekannter in der Dresdner Kommunalpolitik-Szene: Achim Wesjohann. Auf dem Papier gäbe es genügend Betreuungsplätze in ihrem Viertel, aber nur, weil die Altstadt zum Ortsamtsbereich gerechnet werde. „Dort wohnen aber vor allem ältere Menschen, die ja keinen Platz brauchen“, so Krause.

Immer wieder wären Grundstücke für neue Kitas im Gespräch, wie das an der Grünen Ecke in der Friedrichstadt. Doch das fiele aus Lärmschutzgründen aus. Es müsse weitergesucht werden. Gute Nachrichten gibt es jedoch für die Grundschüler. Die Grundschule an der Fröbelschule wird zum Schuljahr 2018/2019 fertig. Bisher gibt es nur eine für das ganze Gebiet auf der Seminarstraße. Immer brennender wird in den Stadtteilen Friedrichstadt und Johannstadt auch das Thema steigende Mieten. Mittlerweile müssen die Mieter für die Wohnungen in der Seminarstraße oder Friedrichstraße schon 8,50 Euro pro Quadratmeter kalt zahlen, beobachtet Susanne Krause. Zu viel für junge Familien, sagt sie. Sie setzt jetzt Hoffnung in die neue Woba.

Der neue Sprecher Achim Wesjohann ist vor allem für landes- und bundespolitische Themen im Kreisverband zuständig.

