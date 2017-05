Grüne fordern schnelle Fernsehturm-Ergebnisse

Der Dresdner Fernsehturm. © Robert Michael

Eigentlich sollte das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur möglichen Wiedereröffnung des Fernsehturmes längst vorliegen. Anfang April war der anvisierte Termin. Doch bisher ist nichts bekannt. Nachdem in der vergangenen Woche bereits der Turmverein Kritik daran geäußert hatte, machen die Grünen jetzt weiter Druck. Wolfram Günther, Sprecher für Denkmalschutz der Landtagsfraktion, hat am Dienstag eine Anfrage an die Staatsregierung eingereicht, in der er unter anderem ein Datum für die Veröffentlichung der Studienergebnisse wissen möchte. Am 2. Juni erwartet er die Antwort.

Auch Thomas Löser, baupolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, versteht den Aufschub nicht. „Die Fernsehturminitiative ist seit Jahren mit Herzblut dabei, die Veröffentlichung der Studie darf jetzt nicht weiter verzögert werden“, sagt er. „Der Fernsehturm gehört zu Dresden wie der Zwinger und die Frauenkirche.“ Die Ergebnisse der Untersuchungen seien wichtig für eine realistische Debatte. (SZ/lk)

