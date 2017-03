Grüne fordern größere sorbische Ortsnamen Die Grünen plädieren für eine Gleichberechtigung auf den Ortstafeln – und verweisen auf das Vorbild in Brandenburg.

Sachsens Grüne haben eine konsequente Gleichberechtigung zwischen sorbischer und deutscher Sprache auf Ortstafeln angemahnt. Die Oberlausitzer Grünen-Landtagsabgeordnete Franziska Schubert fordert, sorbische und deutsche Bezeichnungen auf den Schildern künftig in gleicher Schriftgröße anzubringen. Die Politikerin verweist auf Brandenburg. Dort sei dies seit drei Jahren vorgeschrieben.

Die Grünen stellen sich damit auch hinter Forderungen sorbischer Verbände nach gleichberechtigter Zweisprachigkeit im öffentlichen Raum. „Sie ist ein kleiner, aber sichtbarer Baustein einer modernen Sprachenpolitik in der zweisprachigen Lausitz“, sagt Franziska Schubert. Die Grüne verweist auf Äußerungen der Staatsregierung, wonach aufgrund von Normen bei den Ortstafeln nicht möglich sei, die sorbischen Namen in gleicher Größe aufzuführen. „Aber wieso schafft es dann Brandenburg?“, so Franziska Schubert. (SZ)

