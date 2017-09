Grüne fordern früheres Ende von Kraftwerk Turow Das anvisierte Ende des Tagebaus in Bogatynia geht Horst Schiermeyer nicht schnell genug. Für die Zukunft soll der geplante See teil eines Tourismus-Highlights werden.

Das Kraftwerk in Turow soll 2045 abgeschaltet und der Tagebau geflutet werden. Den Grünen geht das nicht schnell genug. © Rafael Sampedro

Zittau/Turow. Der Tagebau und das Kraftwerk in Turow sollen deutlich vor 2045 eingestellt werden. Dies fordert Horst Schiermeyer von den Grünen. „Polen hat genauso wie Deutschland das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Will man den Temperaturanstieg wie vereinbart begrenzen, muss man vor allem aus der Braunkohleverbrennung möglichst schnell raus“, so der Sprecher des Zittauer Stadtverbandes.

Zuletzt wurde aus Bogatynia berichtet, dass der Tagebau noch bis 2045 betrieben und anschließend rekultiviert und geflutet werden soll. Der Wegfall des Kohletagebaus würde die wirtschaftliche Basis Bogatiynias beschädigen, weshalb Schiermeyer vorschlägt, den polnischen Teil der Oberlausitz in eine „Europäische Kohleausstiegsregion Lausitz“ zu integrieren, um den nötigen Strukturwandel bewältigen zu können.

Eine Idee ist dabei, aus dem Dreiländereck das touristisches Highlight „Drei-See-Eck“ zu machen, welches aus dem Krystinasee in Tschechien, dem Olbersdorfer See und dem geplanten See im Tagebau Turow bestehen könnte. (SZ)

