Grüne Energie mit schwarzen Punkten Die Dresdner Softwarefirma Kiwigrid wächst kräftig dank der Energiewende. Sie hat schon Kunden im Westen, will aber nicht alle nennen.

Bitte den Überblick behalten: So sieht eine Wand im Labor des Dresdner Unternehmens Kiwigrid aus. Die Spezialität der Soft- und Hardware-Experten: Sie helfen, die Energieversorgung aus vielen dezentralen Kleinkraftwerken zu steuern. © Kiwigrid

Dresden. Wenn Carsten Bether eine Kiwifrucht aufschneidet und betrachtet, sieht er sein Geschäftsfeld: Um die weiße Fruchtachse herum sind Strahlen und schwarze Samen zu sehen. Für den studierten Betriebswirt und Maschinenbauer mit Doktortitel ähnelt diese Kiwi-Ansicht einer Landkarte. Die schwarzen Pünktchen darin stehen für die möglichen Kunden des Dresdner Unternehmens Kiwigrid. Denn das englische Wort Grid bezeichnet das Stromnetz, und dessen Landkarte ändert sich derzeit wegen der Energiewende. Statt großer Kohle- und Atomkraftwerke liefern immer mehr dezentrale Anlagen den Strom: hier ein Windpark, dort eine Solaranlage, dazwischen die ersten Fahrzeuge mit aufladbaren Elektro-Batterien.

Kiwigrid-Geschäftsführer Bether erwartet, dass bald Millionen Menschen in Deutschland sowohl Stromverbraucher als auch Stromverkäufer sind – weil sie aus ihren Batterien gelegentlich nicht benötigte Energie zurück ins Netz einspeisen. Aus Millionen verteilten Energie-Erzeugern entstehen „virtuelle Kraftwerke“. Kiwigrid kümmert sich darum, diese Energieflüsse zu messen und zu berechnen. Bether spricht vom „intelligenten Verteilernetz“.

Das Stromnetz darf nicht zusammenbrechen, die Energie muss stets in der gewünschten Menge dort verfügbar sein, wo sie gebraucht wird. Kiwigrid entwickelt und betreibt nach eigenen Angaben Europas führende Energie-Plattform im Internet der Dinge. Rund 120 Angestellte und etwa zwei Dutzend freie Mitarbeiter arbeiten in dem Dresdner Unternehmen an der Software – und auch an der Hardware, meistens weißen Kästchen, die auf Wunsch verschiedener Firmenkunden mit deren Markennamen beschriftet werden.

Die Kiwigrid GmbH hat im vergangenen Jahr laut Bether mehr als 50 Beschäftigte eingestellt, und dieses Jahr soll der Zuwachs weitergehen. Auf der Internetseite sucht der Chef „talentierte, hoch motivierte und dynamische Mitarbeiter“ – wer weiterklickt, findet genauere Stellenbeschreibungen wie Senior Java Developer oder System Manager IEMS Energy IoT. Vorwiegend Software-Entwickler werden gebraucht.

Auf der Internetseite verspricht Bether, gute Bewerber auch Partnern zu empfehlen. Bei einem Firmenbesuch des sächsischen Wirtschaftsministers Martin Dulig (SPD) wies Bether darauf hin, dass Dresdens Universität zwar viele geeignete Absolventen ausbildet. Aber die bevorzugten große Firmen. „Vielleicht sollten wir das Wort Start-up von unserer Internetseite nehmen“, überlegte Bether, zumal Kiwigrid schon fünfjähriges Bestehen gefeiert hat.

Dresdens Software-Firmen stehen vor allem mit Berlin im Wettbewerb um Fachkräfte. Das spürt auch Ludwig Schwegmann, der in Berlin und Dresden Immobilien vermietet. Der ehemalige Treuhand-Manager sagte, er lasse für Kiwigrid einen Fitnessraum bauen, um die Arbeitsplätze attraktiver zu machen. „Das müsste man in Berlin wahrscheinlich nicht.“

Dulig erinnerte daran, dass in Dresden ein Software-Institut gegründet wird, um den Standort für die Branche interessanter zu machen. Die Software-Branche wachse in Dresden rasch, sagt auch Detlef Hamann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dresden. Der Branchenverein Silicon Saxony hat eine Software-Sparte und will zeigen, dass Dresden nicht nur Mikrochips herstellt.

Zu den Kunden von Kiwigrid gehören ein großes Stadtwerk in Westdeutschland und mehrere Lieferanten von Energietechnik, die Bether nicht nennen will. Ohnehin sieht er seine Firma nicht gerne in der Zeitung, weil damit die Gefahr von Hacker-Angriffen steige. Doch einer der offiziellen Partner von Kiwigrid neben Eon, Solarworld und Sharp geht offen damit um: Die Dresdner Solarwatt GmbH wies nach den Hacker-Angriffen auf die Telekom vor wenigen Wochen darauf hin, dass auch Batteriespeicher-Systeme online attackiert werden könnten – daher bekomme die Software ihre Updates nicht übers Internet.

An Solarwatt wie an Kiwigrid hat sich BMW-Mitbesitzer Stefan Quandt beteiligt. Außerdem gehört die RWE-Tochter Innogy zu den Investoren bei Kiwigrid – wie auch beim großen regionalen Stromversorger Envia-M. Dessen Vorstandschef Tim Hartmann in Chemnitz hat jetzt mit Kiwigrid eine Partnerschaft geschlossen. Das Ziel: „Gemeinsam treiben wir aus Mitteldeutschland die Energiewende voran.“

zur Startseite