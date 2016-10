Grüne: Denkmalamt soll Leute entlassen

So sieht das Gebäude nicht mehr aus, seit letzter Woche wird es abgerissen. © Archivbild/René Meinig

Trotz Denkmalschutz fällt seit vergangener Woche ein altes Gebäude in der Äußeren Neustadt unter der Schaufel des Abrissbaggers. Ein privater Investor aus München will an der Scheunenhofstraße 3 neue Wohnhäuser bauen (SZ berichtete). Das städtische Denkmalschutzamt hatte den Abriss des verfallenen, leer stehenden Hauses erlaubt.

Doch die Sondergenehmigung rief auch heftige Kritik hervor. Thomas Löser, baupolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, reagierte mit Unverständnis. „Es ist bekannt, dass es Investoren in Dresden gegeben hat, die das Gebäude saniert hätten“, sagte er am Montag. Der Verwaltung wirft der Fraktionsvorsitzende mittlerweile sogar Amtsversagen vor, nachdem bereits vor kurzer Zeit ein denkmalgeschütztes Haus in Striesen in der Eichstraße 1 mit Genehmigung abgerissen worden war, beides um aus dem Grundstücksverkauf höhere Gewinne zu erzielen. Löser will den Zustand nicht mehr länger dulden. Er will wissen, wer für die Entscheidungen verantwortlich ist. „Es ist an der Zeit, im Denkmalamt personelle Konsequenzen zu ziehen.“ (SZ/lk)

