Grüne Damen kaufen Kindermöbel Sie besuchen Patienten, zu denen sonst keiner kommt: die Frauen des Krankenhaus- Fördervereins. Dieses Mal helfen sie Kindern in der Notaufnahme.

Gehören schon fast zum Inventar: Rosel Brodkorb und ihre Helferinnen von den Grünen Damen – einem ehrenamtlichen Besuchsprojekt des Krankenhaus-Fördervereins. © Sebastian Schultz

In einem Krankenhaus kann einem die Zeit lang werden. Ganz besonders wissen das die Patienten, zu denen kein Besucher kommt. Manch Ältere haben keine Angehörigen mehr. Bei anderen ist der Weg für die Angehörigen von den Dörfern etwa im Großenhainer Land nach Riesa zu weit, um ihn mit dem Bus zu fahren. In solchen Fällen freuen sich die Patienten ganz besonders über den Besuch der Grünen Damen – ein Projekt des Fördervereins des Elblandklinikums, bei dem zehn Frauen in den charakteristischen grünen Kitteln mitmachen. „Wir hören den Leuten zu oder besorgen ihnen mal eine Kleinigkeit“, sagt Rosel Brodkorb. Die passenden Patienten für das Angebot zu finden, ist leicht. „Wir fragen einfach, bei wem lange kein Besuch mehr da war“, sagt die CDU-Stadträtin.

Oft sind Ältere diejenigen, die sich über den Besuch am meisten freuen. Der Verein unterstützt aber auch Kinder aus SOS-Kinderdörfern, die in Riesa behandelt werden – da gab es zum Beispiel ein Kind mit einer Minenverletzung aus Afghanistan, wo die Grünen Damen erst einmal jemanden finden mussten, der Paschtu spricht.

Über Spielzeugspenden freuen sich im Riesaer Krankenhaus aber alle Kinder, egal, wo sie herkommen. Deshalb möchte der Förderverein nun die Notaufnahme des Elblandklinikums möblieren. „Spielzeug wurde bereits gesammelt, was noch fehlt, ist ein kleiner Tisch, Kinderstühle und eine Truhe“, sagt Ingeborg Reinacher, die sich auch im Verein engagiert. Schließlich gehe es in der Notaufnahme oft turbulent zu – und Kindern falle die Wartezeit schwer.

Am Montag ist das Vorhaben einen großen Schritt weitergekommen: Denn Matthias Brade, Seniorchef der gleichnamigen Riesaer Bäckerei, hat den Damen einen Scheck über 800 Euro überreicht. Das Geld stammt aus der Tombola-Aktion seines Stollenfestes, das jährlich von geschätzt 2 500 Menschen besucht wird. Wer von denen an der Verlosung eines Wellnesswochenendes, eines Rundfluges oder anderer Preise teilnehmen will, kauft für einen Euro ein Los. Dieses Mal gingen gut 380 Lose weg. Brade selbst rundete die Zahl auf 400 auf und verdoppelte dann noch einmal die Summe. Weil der Bäcker selbst im Förderverein des Elblandklinikums Mitglied ist, fiel ihm die Entscheidung über einen Empfänger der Spende nicht schwer.

Der Verein hat gleichzeitig einen neuen Schwerpunkt seiner Arbeit gefunden: In Elternabenden an Gymnasien informieren die Mitglieder über Berufe am Elblandklinikum. Gleichzeitig war der Förderverein daran beteiligt, dass Ärzte nun Vorträge im Biologieunterricht am Städtischen und am Werner-Heisenberg-Gymnasium halten. „Wer weiß, was Mediziner für einen Arbeitstag haben, kann das besonders schätzen“, sagt Ingeborg Reinacher.

Für das Elblandklinikum ergibt sich daraus der Effekt, interessanter für potenzielle Bewerber zu werden – genauso wie durch Praktika für Neuntklässler, die mittlerweile möglich sind. Auch Bäcker Brade achtet darauf, genug Nachwuchs in seinem Betrieb zu finden. Das klappe noch ganz gut – wenn es auch manchmal etwas schwieriger werde. „Wir haben einen Afghanen hier, der hat erst zuverlässig ein Praktikum absolviert und macht jetzt eine Einstiegsqualifizierung“, sagt der Bäcker.

Allerdings hänge alles an der Duldungserlaubnis. Mittlerweile summiere sich der Papierkram mit den Behörden bis hin zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schon auf eine daumendicke Akte. „Das ist das vier- bis fünffache der Menge für einen einheimischen Lehrling.“

