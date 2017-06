Grüne Aue ist monatelang stockdunkel Seit April waren auf der Straße alle Straßenlampen ausgefallen. Der Fehler im Netz wurde jetzt behoben.

Glücklicherweise ist es zu dieser Jahreszeit lange hell, meinte Hans-Peter Benedix, Gastwirt der Grünen Aue. Doch mit Sorge schaute er jetzt auf die wieder kürzer werdenden Tage. In nicht all zu langer Zeit verlassen seine Gäste das Restaurant wieder im Dunkeln – so hatte er befürchtet. Denn bereits seit April waren auf der Straße nach Roßwein zwischen dem Ulrichsberg und dem Ortseingang sowie in Richtung des Wohngebietes Wanne alle Straßenlampen ausgefallen. Nur die Laternen der Gaststätte brachten etwas Licht ins Dunkel. „Ursache war ein Kabelfehler“, erklärt Michael Klöden vom Roßweiner Ordnungsamt auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Ihn zu finden, habe sich sehr schwierig gestaltet. Erst mit einem Messwagen habe der Fehler entdeckt und in dieser Woche behoben werden können.

Zuvor hatte Benedix die Stadtverwaltung mehrfach auf die kaputten Lampen hingewiesen. Gäste, die in dieser Zeit sein Lokal sehr spät verließen, haben oft die Taschenlampenfunktion ihres Handys für den Heimweg verwendet. (DA/rt)

zur Startseite