Grüne ärgern sich über Hochhaus-Vermieter

Das besagte Hochhaus am Pirnaischen Platz. © Christian Juppe

Eigentlich sollte die kaputte Heizungsanlage im Hochhaus am Pirnaischen Platz seit letzter Woche wieder funktionieren. Das hatte zumindest der Vertreter der Gebäudeeigentümer im Gespräch mit dem Sozialamt versprochen. Doch noch immer müssen die 40 Bewohner frieren oder mit Elektroheizern über die Nächte kommen.

„Sie haben Ihr Versprechen nicht eingehalten“, schreibt Thomas Löser, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, in einem Offenen Brief an den Vertreter. „Wir fordern Sie auf, sofort die Heizungsanlage in Betrieb zu nehmen, oder mittels mobiler Heizgeräte die Wohnungen zu heizen. Selbstverständlich können die Mehrkosten nicht auf die Mieter umgelegt werden, die nichts dafür können, dass das Haus heruntergewirtschaftet wurde.“

Eigentum verpflichte, so Löser weiter. Das sei keine Floskel. „Wir hatten gehofft, dass nach den Jahren des Verfalls durch den Kauf endlich eine Perspektive für das prägnante Gebäude eröffnet wird.“ Die aktuelle Entwicklung sei umso enttäuschender. Nach SZ-Informationen soll die Heizung Ende kommender Woche wieder funktionstüchtig sein. (SZ/sr)

zur Startseite