Gründelstadion hat immer noch Eis Im Geisinger Gründelstadion wurde die Eiszeit verlängert. Andy Büttner und Julia Meißner freut das besonders.

Julia Meißner und Andy Büttner können nun noch weiter im Eisstadion in Geising trainieren. © Egbert Kamprath

Eigentlich wollte die Stadt Altenberg schon längst die Kühlaggregate im Geisinger Gründelstadion abgeschaltet haben. Schließlich fand das letzte Turnier in der diesjährigen Eissaison am Wochenende statt. Curlingmannschaften aus Deutschland und Tschechien spielten um den Erzgebirgscup und den Pokal des Altenberger Bürgermeisters. Eben jener hat nun entschieden, die Halle bis zum 5. April vereist zu lassen, damit die Curlingspieler Andy Büttner und Julia Meißner weiter trainieren können. Die beiden Geisinger hatten sich bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Mixes Doubles überraschend für die Weltmeisterschaft im kanadischen Lethbridge qualifiziert. Diese wird Ende April ausgetragen.

Andy Büttner freut sich über die Verlängerung der Eiszeit und ist Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) dafür dankbar. Mit Julia Meißner möchte er nun so oft es geht trainieren. (SZ/mb)

zur Startseite