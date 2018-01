Grünbergs neue Bibo Eine alte Telefonzelle soll Bücherwürmern literarische Abwechslung bieten. Sie kommt etwas später als geplant.

Die kleine Katze ist der erste Besucher der Bücherzelle. Leider hat sie noch nicht geöffnet. © Thorsten Eckert

Grünberg. Alte Telefonzellen. Wo findet man sie heute noch? Im öffentlichen Straßenbild nur noch selten. Denn mit der Einführung der Handys sind die viereckigen Kästen nach und nach verschwunden. Doch vor allem als besondere Bücherregale erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit und finden somit einen neuen Zweck – sei es in der eigenen Wohnung oder doch wieder im öffentlichen Straßenbild. Auch die Mitglieder des Grünberger Ortsvereins wollen einer solchen alten Telefonzelle neues Leben einhauchen. Nachdem die Ehrenamtlichen im vergangenen Frühherbst die einstige magentafarbene Telefonzelle bereits organisiert haben, erhielt der Kasten einen neuen Anstrich. Blau, Grün und Braun sind die neuen Farben. Auch Regale wurden bereits eingebaut.

Ursprünglich sollte die künftige Bücherzelle bereits im Herbst des vergangenen Jahres an der Ochsenbude inmitten des Ortskernes aufgestellt werden. Doch die ehrenamtlichen Mitglieder haben es neben ihrem alltäglichen Arbeitsleben und den weiteren Sanierungsmaßnahmen am Grünberger Salon einfach nicht mehr geschafft. Doch im Frühjahr soll es nun endlich soweit sein, berichtet Ortsvereinschefin Heike Gaum: „Wir müssen noch einmal darüber streichen und die Telefonzelle dann zur Ochsenbude transportieren.“ Momentan steht die neue Bücherzelle zur Überwinterung nämlich noch am Grünberger Salon, wird hier schon besonders neugierig von einer kleinen schwarzen Katze beäugt.

Ausleihen und Kaffee trinken

Das Prinzip einer Bücherzelle ist schnell erklärt: Die Bücher, die sich künftig in den Regalen aneinanderreihen, können von Interessierten einfach mitgenommen werden. Als Gegenleistung muss der Bücherliebhaber ein anderes Stück Literatur in das Regal hineinstellen; oder er stellt das ausgeliehene Buch anschließend wieder zurück. So herrscht stets Bewegung in der kleinen Bücherei. Sachbücher, Romane, Jugend- und Kinderbücher, Bild-Bände, Krimis – alles ist hier zu finden. Ausleihgebühren gibt es natürlich keine.

Das Aufstellen einer Bücherzelle lag dem Grünberger Ortsverein besonders am Herzen. Denn die einstige Bücherei in der ehemaligen Bauernstube musste mit dem Vereinshaus schließen. Der Mietvertrag für das Objekt an der Prof.-Nagel-Straße lief Ende 2016 aus. Als Ersatz für seine vielseitigen Veranstaltungen hat der Ortsverein in unmittelbarere Nachbarschaft den bereits erwähnten neuen Grünberger Salon aufgebaut (SZ berichtete). Allerdings ist in dem Flachbau, in dem auch der Jugendclub der Ortschaft sein Domizil hat, nicht ausreichend Platz für die komplette Bibliothek der Ortschaft gewesen. Einzig die Bücher der Karl-Hoffmann-Bestände hat der Ortsverein in einem Regal im neuen Grünberger Salon unterbringen können. Zwischen Oktober und Mai steht der Grünberger Salon jeweils am zweiten und vierten Donnerstag des Monats von 16 bis 18 Uhr allen Besuchern gern offen. Dort können die Gäste Bücher ausleihen, einen Kaffee trinken und Kuchen essen oder sich einfach nur mit Gleichgesinnten unterhalten. Das Bibliotheksteam um Jacqueline Hanitsch und Edda Mehnert freut sich auf jeden neugierigen Gast.

Die neue Bücherzelle an der Ochsenbude steht den Leseratten aus allen Ottendorfer Ortsteilen natürlich täglich zur Verfügung. Und besonders im Sommer haben Bücherliebhaber die Möglichkeit, sich direkt mit dem neuen Buch am Rastplatz in Grünberg niederzulassen und entspannt unter freiem Himmel zu schmökern.

