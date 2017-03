Grünberger Salon öffnet seine Türen Mehrere Monate hat der Ortsverein gewerkelt, um ein neues kulturelles Zentrum für Grünberg zu schaffen.

In diesem Flachbau im Ortsteil Grünberg ist neben dem Jugendklub ab sofort auch der neue Grünberger Salon zu finden. © Thorsten Eckert

Es ist vollbracht! Nach einem knappen Jahr der Arbeit kann der Ortsverein Grünberg an diesem Freitag voller Stolz zur Eröffnungsfeier des neuen „Grünberger Salons“ einladen. Dieser ist im selben Haus zu finden, in dem bereits der Jugendklub der Ottendorfer Ortschaft sein Domizil hat, und dient als Ersatz für die ehemalige Bauernstube, die seit dem vergangenen Jahr nicht mehr genutzt werden kann. Denn der Mietvertrag für die Räumlichkeiten, in denen unter anderem Familienfeiern, Lesungen oder Seniorentreffs stattgefunden haben, konnte nicht verlängert werden. Grund: Der Eigentümer, das Agrarcentrum Grünberg, wollte das komplette Grundstück sowie die dazugehörigen Gebäude verkaufen.

Damit das kulturelle Leben in Grünberg aber nicht zum Erliegen kommt, haben sich die Mitglieder des Ortsvereins nach einer Lösung umgehört. Und gefunden! Glücklicherweise liegt besagte Lösung nur wenige Meter von der ehemaligen Bauernstube entfernt – in dem Flachbau, in dem eben auch der Jugendklub sein Domizil hat. Hier waren einige Räume noch ungenutzt. Diese Chance wollte sich der Ortsverein nicht entgehen lassen. Nach intensiven Gesprächen mit der Gemeinde kaufte Ottendorf-Okrilla schließlich das Objekt samt einer Außenfläche von rund 2 000 Quadratmetern.

Anschließend richteten die Mitglieder des Ortsvereins sowie die jungen Grünberger des benachbarten Jugendklubs seit April des vergangenen Jahres in ehrenamtlicher Arbeit die leer stehenden Räume her. Wände wurden rausgerissen, Fenster und Türen eingebaut, eine Gasleitung sowie neuer Boden verlegt. Und nun erstrahlt endlich alles in neuem Glanz. Deswegen möchte der Ortsverein Grünberg alle Interessierten gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla an diesem Freitag zur feierlichen Eröffnung einladen. Ab 19 Uhr ist eine Besichtigung des Grünberger Salons möglich. Dann können die Ottendorfer sich selbst ein Bild davon machen, was der Grünberger Ortsverein in den vergangenen knapp zwölf Monaten alles geleistet hat.

Nach der Besichtigungszeit möchte der Ortsverein auch gleich an die bisherige Nutzung der ehemaligen Bauernstube anknüpfen und lädt deshalb zum ersten Vortrag in den Grünberger Salon ein. Ab 20 Uhr präsentiert das Ehepaar Chris und Thomas Lepczynski allen Gästen einen Reisebericht über das Pamir-Gebirge, das die komplette Familie im vergangenen Sommer bereist hat. Das Gebirge liegt in Zentralasien, zum größten Teil in Tadschikistan.

Einige Teile des Faltengebirges gehören auch zu China, Kirgisistan und Afghanistan. Das Gebiet ist touristisch kaum erschlossen, hat aber dennoch einiges zu bieten. In einer Diashow, die den Menschen in Tadschikistan gewidmet ist, hat die Grünberger Familie Erlebnisse, Geschichten und Gedanken zu ihrer Reise zusammengefasst. Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Allerdings würde sich das Ehepaar über eine kleine Spende für die Organisation Pamir Hilfe freuen. Diese unterstützt die Menschen in der Region, indem sie verschiedene Projekte, wie zum Beispiel den Bau eines Krankenhauses fördert.

Eröffnung Grünberger Salon mit Vortrag, Freitag, den 17. März, ab 19 Uhr an der Prof.-Nagel-Straße 8a im Ottendorfer Ortsteil Grünberg

