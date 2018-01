Grün und Gelb werden dominieren Die Gemeinderäte haben am Dienstag über weitere Details zum seit September laufenden Schul-Neubau in Schleife entschieden.

Der Schulkomplex in Schleife wächst. Sebastian Dombrowski vom Bautzener Bauunternehmen SLB bereitet hier die Schalung von Decken vor. © Joachim Rehle

Schleife. Beim Bau eines Hauses muss man sich irgendwann für die richtige Kachelfarbe oder den passenden Farbton des Teppichs im Flur entscheiden. Am Dienstag waren die Schleifer Gemeinderäte erneut als Bauherren-Kollektiv für den Deutsch-Sorbischen Schulkomplex zusammengekommen. Antje Schrapps und Sarah Franke von der zuständigen Ingenieurgesellschaft Bauconzept aus Lichtenstein bei Zwickau legten also diverse Muster für Fliesen, für Linoleum oder für Teppich auf den Beratungstisch im Sorbischen Kulturzentrum. An einer Wand lehnten vier große Tafeln in gelber Grundfarbe, aber mit unterschiedlicher Musterung. Sarah Frank hatte eine ausführliche Präsentation zum Innenraumkonzept vorbereitet: Grundfarben für die Gestaltung der Räumlichkeiten werden demnach Grün und Gelb sein. Aber einige Fragen waren doch noch offen, Variantenentscheidungen zu treffen.

In die Ortschronik kann nun geschrieben werden, was einer im Raum scherzhaft anmerkte: Umgesetzt wird die Variante Ingo Herschmann. Der Mulkwitzer Gemeinderat hatte kurzentschlossen gemeint, hauptsächliches Gestaltungselement an Wänden und Glasflächen sollte die Linde aus dem Schleifer Ortswappen sein statt eine Blüte aus Rauten, die Piktogramme für die Toiletten sollten lieber groß auf die Türen statt klein auf Schilder daneben und der Flur zur Turnhalle sollte neben grafisch dargestellten Sportlern lieber filigrane Linien haben statt großer, bunter Rechtecke.

Niemand widersprach. Gleiches galt zuvor bei der weiteren Vergabe von fünf Bauaufträgen. Binnen Minuten wurde über die stolze Summe von 4,2 Millionen Euro entschieden, immerhin ein Sechstel der gesamten Baukosten für den DSSK. Dieser wächst und gedeiht – auch in den Wintermonaten. „Die milden Temperaturen erlauben das und ich hoffe, dass weiter kein Frost kommt“, meinte Bauamtsleiter Steffen Seidlich. Gestern sollte die Bodenplatte für die Turnhalle gegossen werden.

Unterdessen haben die Gemeinderäte zwei weitere Entscheidungen hinsichtlich der Außenanlagen getroffen. War zunächst 2016 beschlossen worden, bezüglich des Sportplatzes erst einmal mit dem kleinstmöglichen Maß zu planen, um die Kosten im Rahmen zu halten, soll er nun nicht zuletzt wegen der Bedürfnisse des SV Lok Schleife in den üppigeren Regelmaßen gebaut werden. Möglich macht das laut Steffen Seidlich der Umstand, dass die Ergebnisse der bisherigen Bauvergaben für die Gemeinde günstiger ausfielen als in der Kostenschätzung zunächst prognostiziert. Und so reicht es auch noch, um eine Beregnungsanlage für die Grün- und Sportflächen des Schulkomplexes zu installieren. Der Bauamtschef meinte, auf dem Dorfplatz sehe man schließlich, dass solcherlei Technik Früchte trägt: In der warmen Jahreszeit ist der Rasen nicht mehr braun.

Während die Vergrößerung des Sportplatzes mit geschätzten Mehrkosten von 430000 Euro zu Buche schlägt, geht es bei der Beregnungsanlage um 117 000 Euro. Freilich wird sich beides auch auf die Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Pflegekosten auswirken, die Antje Schrapps von der Planungsgesellschaft für den Betrieb des Schulzentrums schon ohne die zwei Veränderungen auf 387 000 Euro im Jahr prognostiziert – deutlich mehr als im Moment. Doch Bürgermeister Reinhard Bork meint, man habe eben mit allen Konsequenzen für den Neubau entschieden.

