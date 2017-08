Grün gegen Sturzregen Ein Bündel von Maßnahmen soll verhindern, dass noch einmal Wasser von der Hopfenanlage auf die B 6 läuft.

Die neue Hopfenanlage in Scharfenberg. Zwischen den Hopfenpflanzen und am Rand der Anlage ist Ölrettich angebaut (grüner Streifen). Auf einem Band (brauner Streifen) soll Gras wachsen. Beides zusammen soll künftig verhindern, dass bei Starkregen Erde abgeschwemmt wird. Zusätzlich wird eine Feldhecke gegen Winderosion gepflanzt. © Claudia Hübschmann

Zwischen den kleinen Dämmen, aus denen sich die Hopfenranken an Drähten nach oben winden, stehen Pflanzen, deren Blätter an die von Radieschen erinnern. „Das ist Ölrettich“, erklärt Karsten Herrmann, Vorstand der Agrarproduktions- und Handelsgesellschaft mbH Scharfenberg, „der Rettich ist schnellwüchsig und dient der Begrünung zwischen den Hopfenpflanzen“. Sie sollen das Regenwasser auf der Fläche halten, damit es von dem hügeligen Gelände nicht hinab ins Tal schießt.

Am dritten Juliwochenende hat das nicht funktioniert, innerhalb von einer halben Stunde fielen 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Gleich mehrere Gründe waren dafür verantwortlich. Weil die neuen Hopfenpflanzen zu spät geliefert worden sind und erst Anfang April gepflanzt werden konnten, konnten sie nicht die volle Wuchshöhe und -breite erreichen und den Regen nicht stärker abhalten und verteilen. Durch die zu späte Lieferung waren Bodenarbeiten für die Hopfenpflanzen erforderlich, was das Drillen des Ölrettichs verzögerte, sodass die Pflanzen nicht groß genug waren und nicht dicht genug standen, um mehr von dem Starkregen aufzufangen. Schließlich war der rund um die neue Hopfenplantage angelegte Grasstreifen noch nicht so gewachsen, dass er das Wasser abbremsen und teilweise aufnehmen konnte.

Diese Verkettung von Unzulänglichkeiten soll einmalig gewesen sein. „Wir haben doch als Landwirte ein Interesse daran, dass der Boden erhalten wird, er ist ja das größte Kapital, das wir haben“, so Karsten Herrmann. Deshalb soll nach der Hopfenernte im September Futter- oder Winterroggen zwischen den Dämmen der Hopfenpflanzen eingedrillt werden. „Der ist schnellwüchsig und frosthart, so wollen wir den Boden über den Jahreswechsel gegen Erosion schützen, denn der Ölrettich friert ab.“ Außerdem will der Landwirtschaftsbetrieb etwas gegen die Erosion durch Wind tun. „In Nord-Süd-Richtung wird auf der ganzen Länge der Hopfenplantage eine zweireihige Hecke aus standorttypischen Gehölzen gepflanzt.“ Diese werte das Areal ökologisch auf, ebenso wie der umlaufende Grasstreifen, der insgesamt drei Hektar groß ist und mit dem quasi Ackerland in Dauergrünland umgewandelt wird – „was ja immer gefordert wird“.

Mit der neuen Hopfenanlage, die im vergangenen Herbst angelegt worden ist, erweitert die Agrargesellschaft ihre Anbaufläche in Scharfenberg von 35 auf 50 Hektar. Während es sich beim Altbestand ausschließlich um sogenannten Bitterhopfen zum Bierbrauen handelt, kommen zu diesem auf den neuen Flächen vier neue Hopfensorten hinzu, sogenannte Aromahopfen hinzu.

Damit will die Gesellschaft auf einen neuen Markttrend reagieren, der darin besteht, das neben den großen und mittleren Brauereien kleinere, sogenannte Craft-Brauereien, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Diese brauen spezielle Biere in überschaubaren Mengen, und diese fragen auch den Aromahopfen nach. Was den traditionellen Hopfen betreffe, so sei der Markt derzeit nicht der schlechteste und „wir haben langfristige Abnahmeverträge“, erklärt der Vorstand.

Die Kritik, die sich am Aufbau der Hopfenanlage schon vor dem Starkregen entzündet hat, sieht Karsten Herrmann als Teil einer grundsätzlichen Kritik an der Landwirtschaft. „Wenn wir am Wochenende arbeiten und fahren mit dem Mähdrescher an einer der neu gebauten Eigenheimsiedlungen vorbei, dann kann es passieren, dass uns der Stinkefinger gezeigt wird nach dem Motto: Ihr macht Staub und verschmutzt unseren Pool.“ Wenn Ernte sei oder Tiere im Stall gefüttert werden müssten, „müssen wir arbeiten – wer steht denn schon sonst noch halb vier Uhr morgens auf, außer die Landwirte?“

Was die neue Hopfenanlage betrifft, so kündigt der Vorstand an: „Wir werden die sensiblen Bereiche beobachten und, falls notwendig, reagieren.“

zur Startseite