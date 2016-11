Grün für Weixdorf Lange haben die Weixdorfer für die Fußgänger-Ampel an der Königsbrücker Landstraße gekämpft. Nun ist sie da.

© Thorsten Eckert

Jahrelang kämpften die Weixdorfer um eine Fußgänger-Ampel an der Königsbrücker Landstraße. Die soll den Schulweg für die Jüngsten, aber auch den Weg zum Einkaufen für die Älteren sicherer machen. In den vergangenen Monaten war die Ampel gebaut worden. Nach einer Testphase ist sie nun auch offiziell in Dienst gestellt. Allerdings, so der Wunsch nicht weniger Weixdorfer, müsse über die Dauer der Grünphase für die Fußgänger noch einmal dringend nachgedacht werden. Für viele ist sie zu kurz, so die Kritik. (SZ)

zur Startseite