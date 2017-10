Grübelte Stanislaw Tillich in Rathen über seinen Rücktritt? Am Wochenende nahm sich der Regierungschef eine Auszeit. Nun trat er zurück. Was sagen Abgeordnete aus der Region?

Am Sonnabend hatte Sachsens Noch-Regierungschef Stanislaw Tillich die Landräte zu Gast, am Sonntag bummelte er mit seiner Frau Veronika entspannt durch die Eisenbahnwelten in Kurort Rathen. © privat/Repro: Daniel Förster

Lässig und entspannt schlenderte Stanislaw Tillich am Sonntag mit seiner Frau Veronika durch die Eisenbahnwelten in Rathen. Er wolle sich die Anlage einmal ganz in Ruhe anschauen, sagte er zu verdutzten Passanten. „Angenehm überrascht“ sei er von der Anlage, rief Tillich zum Abschied Bahn-Chef Lothar Hanisch zu. Überrascht waren viele auch von Tillichs Rücktritt am Mittwochnachmittag. Nur noch bis Dezember wolle er CDU-Chef in Sachsen und Ministerpräsident bleiben. Als seinen Nachfolger hat Tillich CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer vorgeschlagen. Was sagen die Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis dazu?

Roland Wöller, CDU, sagt: „Der Rücktritt von Stanislaw Tillich macht den Weg frei für einen guten Übergang. Mit Michael Kretschmer als neuen Ministerpräsidenten haben wir die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen und das Land nach vorne zu bringen.“ Auch Parteikollege Jens Michel hat der Rücktritt überrascht. Michael Kretschmer sei ein politisches Talent, so Michel. „Aber von mir aus wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass jemand, nachdem er seinen Wahlkreis verloren hat, Ministerpräsident werden soll.“ Zurückhaltender äußern sich die CDU-Abgeordneten Oliver Wehner und Andrea Dombois. Wehner sagt: „Der Ministerpräsident ist nicht der Hauptschuldige an dem schlechten Bundestagswahlergebnis der CDU. Für viele Bürger hätte ein Wort der Demut aus bundespolitischer Sicht gereicht.“ Andrea Dombois bedauert den Rücktritt. Sie stehe, wie Tillich, seit 27 Jahren in politischer Verantwortung und kenne „die harten Grenzen“, die Politiker oft ertragen müssen.

Frauke Petry (partei- und fraktionslose Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Pirna) respektiert Tillichs Entscheidung. „Sein Vorschlag für die Nachfolge stellt jedoch das Gegenteil von neu und frisch dar“, sagt sie. Man habe den Eindruck, die Union habe nicht verstanden, was der Wähler von konservativer Politik erwarte. Dagmar Neukirch, SPD, bezeichnet Tillichs Rücktritt als konsequent. Sie hoffe, dass SPD und CDU nun die Dinge angehen, die die SPD seit Langem fordere: die Stärkung des ländlichen Raums, eine gute medizinische Versorgung und einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst. Ob Michael Kretschmer dafür stehe, müsse sich zeigen. „Ich erwarte, dass wir die Arbeit der nächsten zwei Jahre jetzt konkret miteinander besprechen“, so Neukirch. Linken-Politiker Lutz Richter sagt unterdessen, Tillich sei nicht in der Lage gewesen, die anstehenden Probleme in Sachsen zu lösen. Das habe mit Tillichs fehlenden Visionen für das Land und seiner Führungsschwäche zu tun. Michael Kretschmer sei nicht für einen Neuanfang geeignet.

„Als langjähriger CDU-Generalsekretär in Sachsen steht er persönlich für den gescheiterten Kurs“, so Richter. Parteifreundin Verena Meiwald findet es folgerichtig, dass Tillich die Verantwortung für das „katastrophale Wahlergebnis der sächsischen Union“ übernimmt. Die Personalie Kretschmer sei aber unverständlich. „Er hat seinen Wahlkreis an die AfD verloren und wird nun mit einer Anschlussverwendung belohnt, die nicht für einen inhaltlichen Neuanfang steht.“

Katja Meier, die für die Grüne-Fraktion in Pirna ein Bürgerbüro hat, sagt: „Das Wahldebakel ist auch eine Quittung dafür, dass jahrelang Probleme ausgesessen und keine Ideen entwickelt wurden.“ Tillichs einzige Konsequenz sei ein Rechtskurs gewesen, der die AfD gestärkt, aber kein einziges Problem im Land gelöst habe. (mit df)

