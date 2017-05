Großzügige Spende Die Praßer-Grundschule in Großröhrsdorf kann sich über neue PC-Arbeitsplätze freuen.

PC-Arbeitsplätze im Wert von fast 10 000 Euro entstehen dank einer Spende in der Praßer-Grundschule. © dpa

Über vier Spenden kann sich die Großröhrsdorfer Praßer-Grundschule freuen. Davon ist eine außergewöhnlich hoch. Die kommt von der Firma AK Systemberatung und Softwarebetreuung GmbH aus Dresden. Für fast 10 000 Euro stellt das Unternehmen 15 Computerarbeitsplätze plus Monitore zur Verfügung. Die Firma hatte der Schule für das PC-Kabinett unter die Arme gegriffen. In der Schule ist die Freude riesig, denn die Rechnertechnik sei total veraltet. Zurzeit werde die neue Technik installiert. Die Stadt sei sehr froh und dankbar, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. (SZ)

