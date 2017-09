Großweitzschen zahlt Steuer zurück Die Haushaltsabrechnung für das erste Halbjahr offenbart ein Problem. Bis zum Jahresende soll es gelöst sein.

Sie müsse den Optimismus dämpfen, erklärt Kämmerin Sabine Voigtländer den Gemeinderäten von Großweitzschen. Die Kommune habe einem Gewerbetreibenden rund 23 000 Euro Gewerbesteuer zurückzahlen müssen. Deshalb werde es nicht leicht, die Planzahl bis zum Jahresende zu erreichen. An der fehlen derzeit noch rund 90 000 Euro. Allerdings seien noch einige Einnahmen zu erwarten, sagt sie bei der Vorstellung des Halbjahresberichts zum Haushaltsplan 2017.

Außerdem benennt die Kämmerin Investitionen in der Gemeinde Großweitzschen. Der Bauhof sowie die kommunalen Wohnungen und die Kindertagesstätte in Mockritz sind bereits an die Schmutzwasserleitungen angeschlossen worden. Die energetische Sanierung der Turnhalle in Großweitzschen und die Außensanierung des Hortgebäudes laufen und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Für den Anbau von Balkonen an die kommunalen Wohnungen in Westewitz werde derzeit das Projekt erstellt. Der Bauantrag soll voraussichtlich noch 2017 genehmigt werden, die Arbeiten aber dann im kommenden Jahr erfolgen. Rund 10 000 Euro gibt die Gemeinde für die Instandsetzung der Wasserläufe in Gallschütz, Strocken und Mockritz aus. Diese hat begonnen und soll kontinuierlich weitergeführt werden, ergänzt der stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert (FW). Insgesamt, so schätzt die Kämmerin ein, liege die Gemeinde bei den Einnahmen und Ausgaben im Plan. (DA/rt)

