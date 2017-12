Großvermieter soll neuen Chef bekommen Die langjährige KWG-Chefin geht in den Ruhestand. Der Nachfolger steht schon fest.

Gröditz. Bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Gröditz (KWG) steht im nächsten Jahr offenbar ein Führungswechsel an. Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) informierte im Stadtrat, dass Petra Hönicke das Unternehmen im Oktober 2018 verlassen wird. Die langjährige KWG-Chefin geht in den Ruhestand. Ihr designierter Nachfolger kommt aus dem Unternehmen: Ronald Schulze. Auf die Personalie habe sich die Gesellschafterversammlung der KWG bereits verständigt, so Reinicke. Ein Beschluss des Aufsichtsrates steht noch aus. Er soll zeitnah fallen, um einen geordneten Übergabe der Geschäfte zu ermöglichen, sagte der Bürgermeister.

Die Stadt Gröditz ist hundertprozentige Eigentümerin der KWG, die nach eigenen Angaben 846 Wohnungen bewirtschaftet. Seit einer Neubewertung des Immobilienbestandes vor drei Jahren schreibt die KWG schwarze Zahlen. Die Gesellschaft hat derzeit fünf Mitarbeiter. (SZ/ewe)

