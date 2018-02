Großvermieter repariert Sturmschäden Tief „Friederike“hinterließ im Januar auch im Bischofswerdaer Stadtteil Süd Schäden. Chance, zugleich noch eine weitere Arbeit auszuführen.

Dieser Wohnblock am Ende der Maximilian-Kolbe-Straße ist seit einigen Tagen eingerüstet. Erst kommen die Dachdecker, anschließend die Maler. © Steffen Unger

Bischofswerda. Der Wohnblock mit den Hausnummern 39 bis 43 an der Maximilian-Kolbe-Straße in Bischofswerda ist eingerüstet. Der Hauseigentümer, die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH (WuB), entschied sich kurzfristig zu dieser Maßnahme. Denn Sturmtief „Friederike“ hatte Mitte Januar Teile des Dachs beschädigt. „Am Dachdrempel haben sich Platten gelockert. Wir lassen den Schaden jetzt reparieren“, sagte WuB-Geschäftsführer Andreas Wendler auf Anfrage der SZ. Und da das Gerüst an der Vorderseite des Wohnblocks einmal steht, soll, sobald es wärmer ist, auch die Fassade einen frischen Anstrich bekommen.

Die gleichen Arbeiten lässt die WuB auch ein paar Häuser nebenan ausführen: An der Kolbestraße 13 bis 19 muss ebenfalls das Dach infolge eines Sturmschadens repariert werden. Auch dort wird die Fassade bei dieser Gelegenheit aufgehübscht. In beiden Fällen werden die Hauswände in den gleichen Farben gestrichen wie bisher. Ausgeführt werden die Arbeiten von ortsansässigen Firmen. Den Auftrag für die Dachreparaturen bekam das Unternehmen Vetter aus Großharthau, das auch im Handwerkerhof der WuB an der Kamenzer Straße in Bischofswerda einen Sitz hat. Die Malerarbeiten wird Heiko Werner mit seinen Mitarbeitern ausführen. Das Gerüst stellte der Gerüstbau Kaiser. Während die Schäden am Dach durch die Versicherung reguliert werden, trägt die Wohnungswirtschaft die Kosten für den Fassadenanstrich selbst. Knapp 30 000 Euro kommen da an beiden Gebäuden zusammen.

Winterbaustelle Putzkauer Straße

Die beiden Baustellen an der Kolbestraße sind derzeit nicht die einzigen der WuB im Stadtteil Süd. Auch an der Putzkauer Straße wird gebaut – planmäßig. Bischofswerdas größter Vermieter nutzt den Winter, um in mehreren Häusern den Dachboden zu dämmen. Das Dämmmaterial wird dabei nicht unterm Dach angebracht, sondern auf dem Fußboden des Dachbodens. Dadurch gewinnen vor allem die darunter liegenden Wohnungen an Energieeffizienz. Die Böden selbst werden durch die Dämmung ein paar Zentimeter höher. Sie bleiben aber auch künftig begehbar und können, wie bisher, von den Mietern fürs Wäschetrocknen genutzt werden, sagt Andreas Wendler. Rund 100 000 Euro hat der städtische Vermieter für diese Arbeiten eingeplant. Darüber hinaus werden zurzeit mehrere leer stehende Wohnungen im Stadtgebiet, vor allem an der Putzkauer und Heinrich-Mann-Straße, komplett saniert. Unter anderem Elektroinstallation, Bäder, Küchen, Fußböden und Türen werden modernisiert. Rund 25 000 Euro kostet es im Durchschnitt, um in einer Wohnung zeitgemäßen Komfort zu schaffen, der heute von den meisten Mietern erwartet wird. Die WuB erhofft sich davon, die Wohnungen künftig leichter zu vermieten.

Größte Investition der WuB in diesem Jahr mit veranschlagten Kosten von einer Million Euro ist die Sanierung des letzten, noch nicht modernisierten Blocks an der Heinrich-Mann-Straße mit insgesamt 24 Wohnungen. Dach und Fassade sollen entsprechend dem heutigen energetischen Stand saniert und Balkone angebaut werden. Leere Wohnungen werden auch in diesem Haus modernisiert. Die Arbeiten sollen im Mai beginnen.

Bischofswerdas Großvermieter besitzt rund 1 600 Wohnungen in Bischofswerda und Großdrebnitz. Der Leerstand beträgt rund zehn Prozent. (SZ/ir)

