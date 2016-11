Großvermieter investiert Millionen

Aufzüge in Prohlis und Zschertnitz, neue Fassaden in Räcknitz, frische Farbe für Treppenhäuser in Strehlen: Bauarbeiter hatten in den vergangenen Monaten gut zu tun im Dresdner Süden. Die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) investiert 24 Millionen Euro in ihren Bestand. Von dem Geld werden auch drei neue Gebäude mit 39 Wohnungen gebaut.

An den über 13 000 Wohnungen des Großvermieters hat sich aber auch viel getan. Neue Aufzüge wurden zum Beispiel an der Heinrich-Greif-Straße montiert. In der Conrad-Felixmüller-Straße sind derzeit noch Arbeiter mit den Treppenhäusern beschäftigt. Neue Fassaden gibt es bald an der Paul-Wiegler-Straße, Paradiesstraße und der Heinrich-Greif-Straße zu bewundern.

Die WGS verwaltet Wohnungen in den Dresdner Ortsamtsgebieten Prohlis und Plauen. Sie hat aktuell knapp 15 000 Mitglieder. (SZ/acs)

zur Startseite