Großvermieter für Döbeln optimistisch Die TAG Immobilien AG zieht für den Osten positive Bilanz. Selbst Kleinstädte wie Döbeln entwickeln sich.

Die TAG Wohnen steckt in diesem Jahr über eine Million Euro in das Haus Niedermarkt 23/25. Der Großvermieter will mit dem kleineren Objekt auch den Wohnungsmarkt in Döbeln testen. Denn ein Großprojekt ist noch in der Schublade. © André Braun

Die TAG Immobilien AG ist ein Riese mit fast 80 000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in ganz Deutschland. In Döbeln ist die Gesellschaft größter Vermieter. Sie hatte vor fünf Jahren die DKB Wohnungsgesellschaft übernommen, die wiederum im Jahr 2008 die Häuser der städtischen Wohnungsgesellschaft DWVG kaufte. Sie hatte damals 43,5 Millionen Euro für rund 2300 Wohnungen bezahlt. Offensichtlich ein Schnäppchen, denn trotz niedriger Mieten erwirtschaftet die TAG in Döbeln noch Durchschnittsrenditen von rund neun Prozent. Das ist mehr als in manchen Großstädten, wo die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren außerordentlich gestiegen sind. Und nicht nur das macht auch Städte wie Döbeln für die TAG interessant.

Die Aktiengesellschaft hat am Mittwoch ihren Wohnungsmarktbericht für Ostdeutschland vorgestellt und verströmt durchgehend Optimismus. In den vergangenen Jahren hatte die TAG Immobilien den Fokus ihrer Investtätigkeit auf den Osten des Landes gerichtet und gehofft, dass die Abwanderung zum Stillstand kommt. Diese Hoffnung wurde offenbar nicht enttäuscht. „Wir nehmen eine deutlich gestiegene Nachfrage wahr“, sagte Claudia Hoyer, Vorstand der Gesellschaft. Damit steigen auch die Mietpreise: in Leipzig und Dresden um etwa 20 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. In Chemnitz allerdings nur um fünf Prozent, in Freiberg um neun Prozent. Die Döbelner müssen sogar nur zwei Prozent mehr als vor fünf Jahren zahlen. Die Durchschnittsmiete stieg hier von 4,67 auf 4,76 Euro pro Quadratmeter. Trotzdem ist die Stadt für die TAG ein Zukunftsmarkt. Sie gehört zwar nicht zu den sogenannten Schwarmstädten, die aus eigener Kraft wachsen können. Aber sie ist eine „versteckte Perle“, die anziehende Wirkung auf das Umland ausübt. Viele „Ruhestandswahrer“ ziehen vom Land in die Städte, weil sie hier eine ordentliche Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte finden. Auch immer mehr junge Leute „fliehen“ in die kleineren Städte, wie Claudia Hoyer sagte.

Zum sogenannten Speckgürtel der Großstädte wird Döbeln wahrscheinlich nie gehören. Andere Kleinstädte profitieren zu deren Nähe außerordentlich, wie etwa Straußberg bei Berlin. Dort gibt es aber einen S-Bahn-Anschluss an die Hauptstadt. In Döbeln ist die Bahnverbindung nach Dresden eingestellt worden, anstatt sie schneller zu machen. Aber für die umliegenden Dörfer und Städte sei Döbeln durchaus interessant, so Claudia Hoyer. „Dafür kann die Stadt auch viel selbst tun. Neue Eigenheimstandorte wie in Döbeln Nord machen sie attraktiv für junge Leute.“

Je mehr sich der Wohnungsmarkt stabilisiert, umso sinnvoller sei es, in den Wohnungsbestand zu investierten, sagte Hoyer. In Döbeln habe die TAG noch zweistellige Leerstandsraten. Genaue Zahlen wollte sie nicht nennen. Für die Region Chemnitz, zu der Döbeln gehört, hat die TAG einen Lehrstand von knapp 14 Prozent ausgewiesen. „Es gibt viele Bestände, die nicht mehr den Anforderungen genügen. Wir machen das Stück für Stück. Die Erfahrungen nach Sanierungen waren immer positiv“, sagte Claudia Hoyer. In den vergangenen Jahren hatte die TAG zwei Wohnblöcke in Döbeln Ost saniert. Derzeit läuft die Modernisierung des Hauses Niedermarkt 23/25. Das sei auch eine Art Generalprobe für ein deutlich größeres Projekt – die Modernisierung des Wohnblocks Johannisstraße/Zwingerstraße. „Wir wollen sehen, wie die Nachfrage in der Innenstadt und die Mietentwicklung sind“, so Hoyer. Am Niedermarkt werden kleine Wohnungen in größere umgebaut. Für diese gebe es eine größere Nachfrage. Für das kommende Jahr plant die TAG die Modernisierung eines der seniorengerechten Wohnblöcke in Nord.

