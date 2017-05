Großvermieter baut Spielplatz in Gorbitz Auf der Anlage am Wilsdruffer Ring können jetzt nicht nur die Kinder aus den angrenzenden Häusern spielen.

Kinder in Gorbitz dürfen sich über einen neuen Spielplatz freuen. Die Arbeiten im Bereich des Wilsdruffer Rings wurden nun abgeschlossen und die neuen Spielgeräte freigegeben. Dazu gehören ein großes Klettergerüst mit einer Rutsche, eine Schaukel-Kletter-Kombination sowie ein großer Sandkran. Die neue Anlage wurde vom Großvermieter Grand City Property (GCP) finanziert. „In unseren Wohnungen leben viele Familien mit Kindern, die einen Ort zum Toben und Spielen brauchen, um sich in ihrer Umgebung wohlzufühlen“, sagt Sprecherin Katrin Petersen. Weil die Anlage im Hof frei zugänglich ist, können hier auch Kinder aus anderen Häusern im Viertel spielen.

Auch in den kommenden Monaten will GCP in seinen Bestand investieren. Dazu zählen fortlaufende Wohnungsrenovierungen und Fassadenarbeiten sowie die Renovierung von Eingangsbereichen und Treppenhäusern. Weitere Spielplätze sollen erneuert oder ergänzt werden. GCP vermietet und verwaltet Wohnungen in ganz Deutschland. In Gorbitz ist das Unternehmen neben der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft und der Vonovia einer der drei großen Vermieter.

