Großteich in See abgefischt Teichwirt Armin Kittner bereitet sich bereits auf das Schaufischen in Petershain vor.

Bevor die Fische verkauft werden können, müssen sie sortiert werden. In See haben Armin Kittner und Kollegen auch solche Exoten wie Karauschen, Emmafische oder Weißfische. Am Reformationstag steht dann das allseits beliebte Schaufischen an. Foto: André Schulze © andré schulze

Welse in das blaue Becken, Schleien in das gelbe – Fische sortieren im Akkord. Am Dienstag wurde der Großteich in See abgefischt. Seit Mitte September und noch bis Mitte November ist man bei der Teichwirtschaft Petershain mit Abfischen beschäftigt. Immerhin hat die Firma in Sachsen 46 Teiche mit 255 Hektar auf dem Plan und nochmal 18 Teiche mit 91 Hektar in Brandenburg. Mit etwa 36 Hektar ist der Seer Großteich einer der größten Teiche von Armin Kittner. Auch deshalb finden sich hier die „gesammelten Werke, also die gesamte Süßwasserfischpalette“, wie er beschreibt. Einige davon wandern anschließend gleich in den Schlossteich in Petershain und warten auf das große Schaufischen. Das findet am 31. Oktober zum 25. Mal statt, traditionell am Reformationstag. Auf verstärkten Kundenwunsch wird der frische Fisch diesmal schon geschlachtet verkauft, also schon ausgenommen und küchenfertig. Am Vormittag gibt es Blasmusik, am Nachmittag Stargäste wie Regina Thoss, Angelika Martin.

zur Startseite