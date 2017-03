Großspender unterstützt Meißner SV Mit dem Geld der Firma UKA soll die Arbeit der Jugendtrainer im Sportverein finanziert werden.

UKA-Gesellschafter Gernot Gauglitz (li.) übergab am Donnerstag den Scheck an MSV-Chef Jan Winter. © privat

So eine hohe Spende sei ganz selten, sagte MSV-Vorsitzender Jan Winter nach der Scheckübergabe. 10 725 Euro bekommt der Verein vom Windparkentwickler UKA Umweltgerechte Kraftanlagen. Das reicht, um für ein Jahr die Aufwandsentschädigung der Trainer zu zahlen.

Ohne Trainer gebe es keine Nachwuchsarbeit, sagte der geschäftsführender Gesellschafter von UKA, Gernot Gauglitz. Genau die wolle das Unternehmen mit seiner Spende unterstützen. „Gerade im Zeitalter des Internets ist Sporttreiben das A und O“, so der Geschäftsmann. „Kinder sollten Fußball auf dem Platz spielen und nicht nur am Computer.“

Worte, die man beim MSV gerne hörte. 12 Kinder- und Jugendmannschaften gibt es im Verein, die von der Kreisklasse bis in der Landesklasse spielen. Die jüngsten Fußballer sind erst vier Jahre alt. Jede Mannschaft hat einen eigenen Trainer. Die Übungsleiter stehen ehrenamtlich auf dem Platz. Für das Training in der Woche opfern sie ihre Freizeit. Am Wochenende geht es dann zu den Spielen.

„Wir möchten wenigstens den finanziellen Aufwand der Trainer ausgleichen“, sagte Vereinsvorsitzender Winter. 60 Euro, Geld für eine Tankfüllung, zahlt der Verein an die Freiwilligen im Monat. Das sei in den vergangenen Jahren oft eine finanzielle Herausforderung gewesen, so Winter. Umso mehr freue er sich, dass die Zahlungen 2017 dank der Spende von UKA abgesichert sind. Außerdem sollen mit dem Geld Ausbildungen für die Übungsleiter finanziert werden. Davon würden schließlich auch wieder die Kinder auf dem Platz profitieren. Die Qualität im Nachwuchsbereich soll durch die qualifizierte Ausbildung der Trainer noch gesteigert werden.

Dass die Spende so großzügig ausfiel, liegt vielleicht auch daran, dass UKA-Geschäftsführer Gauglitz selbst sportbegeistert ist und sogar Sport studiert hat. Er wolle aber nicht den Leistungssport, sondern bewusst den Nachwuchs fördern.

Das Windparkunternehmen unterstützt auch regelmäßig den Meißner Kreisjugendring und die christlichen Pfadfinder Meißen.

