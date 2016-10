Großschweidnitzer Ausbrecher gefasst Der vor über sieben Wochen aus dem Maßregelvollzug geflohene Bankräuber wurde am Mittwochabend ein Hannover verhaftet.

Symbolbild © dpa

Löbau/Hannover. Die Polizei beendet die öffentliche Fahndung nach Ingo S.. Der 37-Jährige wurde am Mittwochabend in Hannover aufgegriffen und verhaftet. Er war am Abend des 5. September 2016 nach einem Freigang nicht in den Maßregelvollzug des Fachkrankenhauses Großschweidnitz zurückgekehrt. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ingo S. hatte im Maßregelvollzug bereits lockere Bedingungen zugesprochen bekommen, die den Übergang in die Freiheit vorbereiten sollen. So war es ihm erlaubt, Freigänge ohne Begleitung zu unternehmen. Von einem solchen Freigang war S. am 5. September nicht mehr zurückgekehrt.

Die Polizei informierte damals, dass er in den ostsächsischen Landkreisen sowie auch in und um Dresden und Leipzig mögliche Anlaufpunkte habe. Polizei und Ärzte in Großschweidnitz betonten, dass er für die Öffentlichkeit nicht gefährlich sei. Er hatte 2007 mit Komplizen eine Bank in Leipzig überfallen und wurde zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hätte noch gut ein Jahr verbüßen müssen. (szo)

