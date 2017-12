Großschweidnitz gewinnt den SZ-Adventstest Die SZ bewertete in den letzten Wochen alle Weihnachtsmärkte der Umgebung. Alle waren schön – einer muss der Sieger sein.

Der Weihnachtsmann beschenkte die Kinder in Großschweidnitz gemeinsam mit Frau Holle. Es kamen so viele Kinder, dass die Gaben knapp wurden. © van Appeldorn

Nun steht es fest: Der Sieger beim SZ-Weihnachtsmarkttest heißt Großschweidnitz. Es ist ein kleiner, aber aus Sicht unserer Redaktion sehr feiner Markt. Größe und Besucherzahlen haben bei dieser Bewertung keine Rolle gespielt. Denn dann wären die kleinen Weihnachtsmärkte von vornherein benachteiligt gewesen. Uns haben vielmehr die Atmosphäre, Vielfalt der Händler und Anordnung der Buden interessiert. Und die können auch bei einem kleinen Weihnachtsmarkt perfekt sein – wie sich am Sieger zeigt. Insgesamt acht Kategorien haben wir zusammengestellt, anhand derer sowohl große, als auch kleine Märkte gleichermaßen verglichen werden konnten. Vergeben wurden dafür Noten zwischen 1 (sehr gut) und 4 (schlecht).

Die meisten Menschen finden den Markt im eigenen Ort sicher am besten, schönsten und romantischsten und würden ihm glatt eine 1,0 geben. Doch das ist subjektiv – genauso wie die Bewertung der SZ-Redakteure. Aber sie haben sich dennoch an bestimmten Vorgaben orientiert. Wenn es beispielsweise jede Menge Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes gibt, ist das sehr gut. Wenn diese aber ständig belegt sind und die Besucher lange nach einem freien Platz suchen müssen, dann ist das eben ein Minuspunkt.

Ein großer Markt ist auch nicht immer ideal aufgebaut. Denn wenn es zwischen der ersten und der letzten Bude ein langer Weg ist, dann ist das vor allem für ältere Menschen beschwerlich und kann kaum mit einem sehr gut bewertet werden. Gleiches gilt, wenn Buden sehr weit auseinanderstehen. In diesem Punkt haben kleinere Märkte sicher einen Vorteil. Es ist auch interessant zu sehen, wer so alles auf einem Weihnachtsmarkt steht. Ein Gemüsestand oder ein Fischauto haben unserer Meinung nach nichts auf einem Weihnachtsmarkt zu suchen. Dasselbe kann man auch von einem Stand mit Lederwaren behaupten. Das sind Angebote, die finden die Kunden auf fast jedem Wochenmarkt. Zu Weihnachten möchte man gern andere Sortimente angeboten bekommen. Nun kann aber auch dies schnell nach hinten losgehen – wenn zum Beispiel an jeder zweiten Bude Glühwein ausgeschenkt wird oder es an jedem zweiten Stand Wintersocken und Fellpantoffeln gibt. Das ist keine Vielfalt, und derartige Märkte bekommen dann auch Abstriche bei der Bewertung. Glühwein gehört einfach zu einem Weihnachtsmarkt dazu – aber doch nicht bitte im Übermaß und auch nicht überteuert. Viele Händler bieten den Glühwein für 1,50 Euro an und haben dafür die Note 1 verdient. Bei einem Großteil kostet er zwei Euro und dafür gibt es die Note 2. Doch es gibt es Märkte, auf denen kostet der Becher Glühwein deutlich mehr, und da muss man dann mit noch schlechteren Noten leben.

Alles in allem konnten die SZ-Redakteure aber feststellen, dass keiner der Weihnachtsmärkte in der Region glatt durchfällt. Die meisten haben sehr gute und gute Noten bekommen. Und eine Gesamtnote von 1,6 oder 1,8 ist bei acht bewerteten Kategorien keinesfalls eine schlechte Bewertung. Zum Sieg reicht sie natürlich nicht.

Der Weihnachtsmarkt in Großschweidnitz, unser Sieger, bekam einzig und allein bei der Vielfalt der Händler Abstriche. Alle anderen Kategorien waren aus Sicht des SZ-Redakteurs perfekt. Besonders punktete er mit seiner schrägen Märchen-Aufführung. Vielleicht ist das für Sie, liebe Leser, ja ein Grund, diesen Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr zu besuchen. Und vielleicht gibt unser SZ-Weihnachtsmarkttest dem einen oder anderen Veranstalter den Anstoß, den eigenen Markt im nächsten Jahr noch ein kleines Stück besser zu machen. (SZ/jl)

