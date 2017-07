Großschönaus Feuerwehrmarsch in Bayern gefunden Das weit über 100 Jahre alte Musikstück lag auf einem Boden. Es zu spielen, ist aber nicht so einfach.

Großschönaus Gemeindewehrleiter Fabian Hälschke mit dem Feuerwehrmarsch, den einst ein Musikdirektor eines Infanterieregimentes Richard Goldberg widmete. © matthias weber

Vorsichtig hält Großschönaus Gemeindewehrleiter Fabian Hälschke das wertvolle Papier in der Hand. Über 120 Jahre könnte das Schriftstück alt sein. Bis vor Kurzem hat in der Gemeinde noch niemand gewusst, dass es überhaupt existiert. Das mehrseitige Papier enthält einen Feuerwehrmarsch, der dem Großschönauer Richard Goldberg gewidmet ist. Geschrieben hat den Marsch ein Herr Berger – der vermutlich aus Bayern stammt. Berger ist von 1890 bis 1913 Musikdirekter des Infanterieregimentes 102 – Prinz-Regent „Luitpold von Bayern“ gewesen. Das Regiment war einst in Zittau in der Mandaukaserne stationiert.

Durch Zufall ist der Feuerwehrmarsch jetzt in Bayern beim Aufräumen eines Dachbodens entdeckt worden. Und der Finder hat den Feuerwehrmarsch nicht einfach weggeschmissen, sondern in der Oberlausitz in der Gemeinde Großschönau angerufen. „Er fragte mich, ob wir daran Interesse hätten“, erzählt der zuständige Sachgebietsleiter Rainer Milde. Selbstverständlich, erhielt der Anrufer als Antwort. Nach dem Fabrikantensohn Richard Goldberg (1858 bis 1936) ist in der Textilgemeinde Großschönau sogar eine Straße benannt. Er ist unter anderem in der Gemeinde langjähriger Feuerwehrkommandant gewesen. Und er war auch Vorsitzender des Zittauer Feuerwehrverbandes und im Landesausschuss der sächsischen Feuerwehren sehr aktiv.

„Zwei Tage später haben wir dann Post aus Barbing-Friesheim im Landkreis Regensburg bekommen“, sagt Rainer Milde. In dem Kuvert im A-4-Format lag schön zusammengefaltet der weit über 100 Jahre alte Feuerwehrmarsch. „Kein Begleitbrief oder ein paar Zeilen dazu“, erzählt der Sachgebietsleiter. Lediglich am Absender konnte er erkennen, wo die Post herkam. Der Finder hatte Rainer Milde schon telefonisch erklärt, dass er mit dem Fundstück auf seinem Dachboden nichts anfangen kann und den Marsch der Gemeinde Großschönau schenkt.

Gemeindewehrleiter Fabian Hälschke freut sich, dass das Schriftstück noch gut erhalten ist. Mittlerweile ist eine Kopie des Richard Goldberg gewidmeten Feuerwehrmarsches schon Brinkfried Weindt übergeben worden. Der musikalische Leiter des Spielmannszuges der Großschönauer Feuerwehr soll das Stück mit seinen Musikern einstudieren. Zwölf aktive Spielleute wirken hier mit. Jeden Montag treffen sie sich zur Probe im Feuerwehrgerätehaus. Fabian Hälschke hofft, dass sie den Marsch spielen können. „Demnächst wollen sie damit anfangen“, sagt er.

Zum „Rocktoberfest der Großschönauer Feuerwehr am 7. Oktober soll der Feuerwehrmarsch dann erstmals aufgeführt werden. Er wird musiktechnisch etwas anders klingen, als ihn sein Schöpfer einst komponiert hatte. „Unserem Spielmannszug fehlen dafür die Pauken und Trompeter“, schildert Fabian Hälschke. Deshalb ist vor den ersten Proben für das Stück auch noch etwas Vorbereitung notwendig. Den Termin des „Rocktoberfestes“ sollten sich Interessierte schon mal vormerken. Mehrere Rockgruppen treten hier unter anderem auf – darunter auch eine Mädchenband aus Prag, verrät der Gemeindewehrleiter.

Das Originalschriftstück vom Marsch wird dann schon, für alle sichtbar, eingerahmt im Großschönauer Feuerwehrdepot in der Galerie hängen.

