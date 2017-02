Großschönaus Bürgerpolizist stellt Ladendiebe Einer der beiden tschechischen Kriminellen wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Symbolfoto © dpa

Der Bürgerpolizist von Großschönau hat am Dienstag zwei tschechische Ladendiebe festnehmen können. Die beiden Männer im Alter von 23 und 52 Jahren hatten zuvor aus dem Kaufland auf der Äußeren Weberstraße in Zittau ein Fernsehgerät gestohlen. Dabei waren sie arbeitsteilig vorgegangen: Während der jüngere Mann den Diebstahl durchführte, wartete der ältere im Fluchtauto vor dem Einkaufszentrum. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Die von den Kaufland-Mitarbeitern alarmierte Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem Skoda aus. Der Großschönauer Bürgerpolizist sah das Fahrzeug, verfolgte und stoppte es. Bei der Kontrolle der beiden Männer stellte sich heraus, dass der 23-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Der 52-Jährige wurde e nach Aufnahme seiner Personalien auf freien Fuß gesetzt. (szo)

