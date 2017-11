Großschönauer wird vermisst Der 67-jährige Andreas Thiele ist seit einem Besuch in der Kirche am 19. November verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche.

Das ist der vermisste Andreas Thiele. © Polizei

Großschönau. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 67 Jahre alten Andreas Thiele. Letztmalig gesehen hat man ihn am Sonntag, dem 19. November, nach einem Kirchgang in seiner Gemeinde. „Seitdem ist der Aufenthaltsort des Rentners unbekannt“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Angehörigen geben an, dass es vollkommen ungewöhnlich sei, dass er sich nicht melde und verschwunden sei, ohne jemanden vorher zu benachrichtigen. Der Rentner soll vermutlich mit einem blauen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen GR-At 49 unterwegs sein.

Der Vermisste wirkt laut Knaup etwas jünger an Jahren, ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Gestalt und trägt eine Brille. Ob er noch immer eine Glatze ohne Bart trägt, oder mittlerweile einen kurzen Igelschnitt mit einem „Dreitage“- oder Vollbart, sei gegenwärtig nicht bekannt, berichtet der Sprecher. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Mannes. Ob sich der Großschönauer noch in Sachsen oder in anderen Regionen Deutschlands aufhält, sei ebenfalls unklar, so Knaup.

Wer Andreas Thiele oder den blauen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen seit dem 19. November gesehen hat, soll sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583620 oder jede andere Dienststelle wenden. (szo/tc)

