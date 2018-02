Großschönau und Hainewalde verlieren Bürger Der Einwohnerrückgang ist hauptsächlich auf einen bestimmten Grund zurückzuführen.

Symbolbild © Matthias Weber

Großschönau und Hainewalde haben im vergangenen Jahr jeweils Einwohner verloren. Zum Jahresende wohnten in Großschönau und seinem Ortsteil Waltersdorf 59 Einwohner weniger als noch zum Jahresbeginn 2017, Hainewalde hatte im selben Zeitraum einen Rückgang um vier Einwohner zu verzeichnen. Darüber informiert das Großschönauer Einwohnermeldeamt in der aktuellen Ausgabe des Gemeindeblattes.

In Großschönau wohnen demnach nun 5 548 Menschen, in Hainewalde 1 524. Der Einwohnerrückgang ist hauptsächlich auf die Zahl der Sterbefälle zurückzuführen. In einem anderen Bereich gibt es nämlich Positives zu verzeichnen: In beiden Gemeinden lag im vergangenen Jahr die Zahl der Zuzüge über der Zahl der Wegzüge. (SZ)

