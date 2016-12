Großschönau öffnet neue Schatzkammer Der Weihnachtsmarkt wird am Wochenende ein besonderer. Die Neugestaltung des Damast- und Frottiermuseums ist beendet und kann mit besichtigt werden.

Für die Video-Show wird die Fassade des Großschönauer Museums zur Leinwand. Im Film fehlt auch Johann Eleazar Zeißig, genannt Schenau (1737-1806), nicht. Der Großschönauer prägte die Kunstwelt weit über die Oberlausitz hinaus. © Holger Gutte

Mit einem Highlight wird am Wochenende das Jubiläumsjahr „Großschönau webt Geschichte“ anlässlich 350 Jahre Damast- und 160 Jahre Frottierweberei in der Textilgemeinde abgerundet. Bei freiem Eintritt eröffnet Großschönau am Sonnabend, um 14 Uhr, für alle Bürger die „Schatzkammer der Damaste“.

Die Dauerausstellung des Deutschen Damast- und Frottiermuseums ist völlig neu gestaltet worden. Für die Besucher der Einrichtung werden Großschönaus wertvolle historische Damast-Textilien nun besser und umfangreicher präsentiert. Neben raumgroßen Schauvitrinen vermitteln interaktive Elemente die thematischen Besonderheiten und bringen dem Betrachter das Thema näher, berichtet Bürgermeister Frank Peuker (SPD). Einen besonderen Augenschmaus soll dabei eine gefaltete Inszenierung aus Servietten an historisch gedeckter Tafel liefern.

Am Sonnabend gibt es im und am Museum auch eine Theateraufführung, weihnachtliche Musik und zum Abschluss des Jubiläumsjahres noch einmal die Videoprojektion an der Fassade des Museums „Großschönau webt Geschichte“. Die Videoinszenierung ist bereits beim Festwochenende zum Textiljubiläum im August sehr gut bei den Besuchern angekommen.

Im historischen Ortskern wird zudem am Sonntag zum 21. Weihnachtsmarkt eingeladen. In der reizvollen Umgebindehauslandschaft an der Mandau sollen die Besucher von der Konditorei Liebe zum Deutschen Damast- und Frottiermuseum bis zur Mittelalterkneipe „Hopfenblüte“ in eine weihnachtliche Stimmung versetzt werden. Und das von 12 bis 19 Uhr wesentlich länger als in den Jahren zuvor. Die Händler locken mit Spezialitäten, kulinarischen Genüssen und Geschenkartikeln. Ganztägig sind in der Kirche Orgelspiele zu hören. Der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirche spielt im Garten der Schenaustraße 5 Lieder zur Weihnacht. Und auch für die Kinder gibt es mit Puppentheater, Ponyreiten und den Besuch des Weihnachtsmannes viel zu erleben.

zur Startseite