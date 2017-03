Großschönau fordert schnelle und leistungsfähige Bahnanbindungen In ihrer Stellungnahme zum Zvon-Nahverkehrsplan geht die Gemeinde auch auf tschechische Bahn-Ideen im Oberland ein.

Symbolfoto © Rafael Sampedro

Großschönau fordert vom Verkehrszweckverband Zvon schnelle und leistungsfähige Bahnanbindungen der Gemeinde und der Region an die Landeshauptstadt Dresden und dort an den Bahnfernverkehr, an die Kreisstadt Görlitz und weiter nach Cottbus und Berlin sowie an das tschechische Oberzentrum Liberec. Das geht aus der Stellungnahme der Gemeinde zum Entwurf zur Fortschreibung 2017 des Nahverkehrsplans des Zvon hervor. Die Stellungnahme hat Bürgermeister Frank Peuker (SPD) an den Zweckverband in Bautzen geschickt.

Die geforderten Bahnanbindungen sind aus Sicht von Großschönau für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung von enormer Bedeutung. Deshalb befürwortet die Gemeinde auch die geplante Einrichtung eines sogenannten „Nullknotens“ im Bahnhof Zittau zum Fahrplanwechsel 2018/19 ausdrücklich, so Peuker. Züge aus Liberec, Görlitz, Dresden und Varnsdorf sollen dann gleichzeitig im Zittauer Bahnhof einfahren können. Daneben fordert Peuker, die im Zweistundentakt verkehrenden Regionalexpress-Verbindungen zwischen Zittau und Dresden beizubehalten. „Dabei ist eine deutliche Verkürzung der Fahrzeiten anzustreben“, schreibt der Großschönauer Bürgermeister.

Auch zu aktuellen tschechischen Bahnüberlegungen im Oberland, die im Entwurf zum Nahverkehrsplan stehen, äußert sich Frank Peuker. Großschönau regt an, in dem Plan nicht die Unterstützung für eine neue Bahnstrecke zwischen Seifhennersdorf und Rumburk aufzunehmen, sondern auf bereits bestehende, aber in Teilen abbestellte Bahninfrastruktur zwischen Seifhennersdorf und Eibau sowie zwischen Ebersbach und Rumburk zurückzugreifen und diese zu reaktivieren. Dazu solle es gemeinsame Untersuchungen mit den tschechischen Verantwortlichen geben, so Peuker. Daneben geht der Großschönauer Bürgermeister in seinem Schreiben unter anderem auch auf die Sanierung des polnischen Streckenabschnitts zwischen Zittau und Hradek n. N. sowie auf einheitliche Tarife zwischen verschiedenen Verkehrsverbünden ein. (SZ)

zur Startseite