Großschönau feiert Rocktoberfest und mehr Erst gibt es am Sonnabend bei der Großschönauer Feuerwehr Fisch und Bier, dann was für Kinder und Eltern und schließlich gehörig was auf die Ohren. Wer es lieber besinnlicher will, findet etwas im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das Herbstfest der Ortsfeuerwehr Großschönau startet am Sonnabend, 9 Uhr, mit Fischverkauf und Anglerfrühschoppen. 15 Uhr ist Auftakt mit böhmischer Blasmusik und den „Flinstones“ aus Jonsdorf. Es gibt Kaffee & Kuchen, Kinderprogramm und Markttreiben sowie eine Technikschau der besonderen Art. Weiterhin erwartet Besucher die Erstaufführung des Feuerwehrmarsches durch den Spielmannszug. Um 19 Uhr sind alle zum Lampionumzug und Lagerfeuer mit dem Spielmannszug der Feuerwehr eingeladen. Ab 20 Uhr startet dann das „Rocktoberfest“ mit der Rockband MY 4 und als Höhepunkt Frauen Power aus Prag mit „ The Agony“ (Foto). Die vier Frauen werden mit Heavy Metal den Fans gehörig einheizen.

