Großschönau eröffnet Museumstag Zahlreiche Museen präsentieren sich 2018 mit besonderen Aktionen, wie Sonderführungen, einem Blick hinter die Kulissen, Workshops, Museumsfesten und dergleichen.

Großschönau eröffnet den Museumstag im nächsten Jahr. © Wolfgang Wittchen

Der internationale Museumstag 2018 wird in Sachsen in Großschönau eröffnet. Das sagte Bürgermeister Frank Peuker (SPD) am Montagabend im Gemeinderat. „Es ist eine hohe Anerkennung für uns und das, was wir als kleine Gemeinde leisten“, so Peuker. Der Internationale Museumstag findet seit 1992 mit jährlich wechselndem Motto statt. Er steht in Deutschland unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten. Der Tag wird jährlich begangen, um die Öffentlichkeit auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der mehr als 6000 Museen in Deutschland aufmerksam zu machen. Zahlreiche Museen präsentieren sich an dem Tag mit besonderen Aktionen, wie Sonderführungen, einem Blick hinter die Kulissen, Workshops, Museumsfesten und dergleichen. 2018 findet der Museumstag am 13. Mai statt. (SZ/hg)

