Großschönau bekommt neue Sportanlagen Der Rasenplatz für die Fußballer und die Bahnen für die Leichtathleten werden erneuert. Und das ist längst nicht alles.

Bauamtsleiter Markus Hummel (rechts) und der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Großschönau, Mike Reiche, an der Baustelle der „Jahnsportstätte“ an der Hauptstraße der Gemeinde. © matthias weber

Für Fußballer hatte bis jetzt der Großschönauer Sportplatz in der „Jahnsportstätte“ so seine Eigenheiten. Die Rasenfläche ist alles andere als eben gewesen. Vor allem in Höhe der beiden Strafräume sind die Bodenwellen nicht zu übersehen. Nun ist es damit vorbei. Ihr nächstes Heimspiel werden die Fußballer vom TSV Großschönau auf einem neuen Rasenplatz austragen. Nur müssen sie bis dahin noch bis zur Rückrunde der kommenden Saison warten. Denn die Arbeiten hierfür haben gerade erst angefangen.

Die „Jahnsportstätte“ an der Hauptstraße bekommt einen neuen Rasenplatz und drumherum neue Laufbahnen für die Leichtathleten. „Als wir die Borde zu den Bahnen freilegten, gab es gleich eine böse Überraschung“, erzählt der Vereinsvorsitzende vom Turn- und Sportverein (TSV) Großschönau, Mike Reiche. Entweder hatte es in den Kurven teilweise keine Borde gegeben oder sie haben sich in den Jahrzehnten mittlerweile aufgelöst, schildert er. Der Sportplatz ist in den 1960er Jahren gebaut worden. Mittlerweile sind schon neue Borde gesetzt. Um etwa 7 000 Euro verteuert sich damit das Sportplatzprojekt.

Reichlich 83 000 Euro werden der neue Fußballplatz und die Laufbahnen kosten. Ohne Fördermittel und die Hilfe der Gemeinde Großschönau könnte sich das der Verein nicht leisten. Mit knapp 41 000 Euro fördert das Land Sachsen über die Sächsische Aufbaubank das Projekt. Reichlich 31 000 Euro steuert die Gemeinde bei. Und 11 000 Euro bringt der TSV selber auf.

Direkt am Rasenplatz gibt es jetzt neben einem Wasseranschluss auch einen für Strom. Das Kabel dafür ist bereits verlegt worden. Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde haben am Dienstag den Kabelgraben schon wieder verfüllt. Die Firma, die den Rasen verlegt, will hier die erste Zeit einen Rasenroboter zum Rasenmähen einsetzen. Wenn das Wetter mitspielt, könnte eventuell noch in dieser Woche der alte Rasen abgetragen werden.

Mike Reiche ist mit dem bisherigen Verlauf des Projektes sehr zufrieden. Schließlich hatten die Gemeinderäte erst im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, dass der Ort Großschönau die geplante Baumaßnahme des Turn- und Sportvereins unterstützt. Er lobt die schnelle und gute Vorarbeit von Bauamtsleiter Markus Hummel, die Unterstützung des Bauhofes der Gemeinde und des Landessportbundes für das Vorhaben.

Und der TSV ist nicht der einzige Bauherr in der „Jahnsportstätte“. Zeitgleich hat im Auftrag der Gemeinde die energetische Teilsanierung der Zweifeldhalle begonnen. In der Turnhalle und im Flur werden während der Schulferien effizientere LED-Leuchtkörper eingebaut. Zudem wird anschließend auch die Heizungsanlage erneuert. 156 000 Euro kostet diese Baumaßnahme insgesamt. 75 Prozent der Summe erhält die Gemeinde als Fördermittel. Die Turnhalle wird rege vom Schulsport und den einzelnen Sektionen des TSV genutzt. „Die Badmintonspieler und andere warten schon sehnsüchtig darauf, wieder in die Halle zu können“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Fußballler tragen derweil ihre Heimspiele in der Hinrunde in Hainewalde und Jonsdorf aus.

zur Startseite