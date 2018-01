Großschleusung in Pirna In der Nacht zu Sonntag griff die Polizei 31 Personen auf. Nun bittet sie um Mithilfe bei der Suche nach den Schleusern.

Pirna. Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Sonntag 31 Männer und Frauen rund um Pirna aufgegriffen, die zuvor nach Deutschland eingeschleust worden waren. Es handelt sich dabei um 28 Iraker, zwei Türken und einen Iraner im Alter von zwei bis 43 Jahre. Sie wurden vermutlich in einem Kleintransporter nach Pirna gebracht und hatten sich danach in kleine Gruppen aufgeteilt. Die Bundespolizisten brachten die Personen zunächst zur Polizeiinspektion nach Berggießhübel.

Nun suchen die Beamten nach den Hintermännern der Schleußung. Offenbar fand diese am Sonnabend zwischen 22 und 24 Uhr entlang der B 172 in Pirna und Heidenau statt. Wer Hinweise zu auffälligen Kleintransportern oder Pkws machen kann oder etwas beobachtet hat, kann sich unter Tel. 035023 676300 melden. (szo)

