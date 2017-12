Großschleusung in Heidenau Mehr als 20 Personen wurden von der Bundespolizei aufgegriffen. Die sucht jetzt die Hintermänner.

Heidenau. Sieben Afghanen ohne Aufenthaltserlaubnis kontrollierten Beamte der Bundespolizei am frühen Donnerstagmorgen in Heidenau. Die drei Erwachsenen und vier Kinder waren zu Fuß auf B172 unterwegs. Im Rahmen einer durchgeführten Nahbereichsfahndung konnte eine weitere Personengruppe festgestellt werden. Bei den Personen handelte es sich um vier Erwachsene und neun Kinder, welche vermutlich irakische Staatsangehörige sind. Die insgesamt 20 Personen wurden zur weiteren Betreuung und polizeilichen Sachbearbeitung in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gebracht. Die eingeleiteten Ermittlungen richten sich jetzt insbesondere gegen die Hintermänner dieser Schleusung.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Wer hat am Donnerstag, dem 14. Dezember in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich Heidenau etwas Verdächtiges gesehen und kann dazu sachdienliche Angaben machen. Insbesondere fragt die Bundespolizei, ob in dem genannten Zeitraum verdächtige Kleintransporter oder LKW im Bereich Heidenau gesehen wurden. Hinweise bitte an die Bundespolizeidirektion Berggießhübel unter 035023676300

