Großröhrsdorferin gewinnt Redeforum Die 18-jährige Annabell Clemen vom Sauerbruch-Gymnasium ist Sachsens beste Nachwuchs-Rednerin.

Annabell Clemen bei ihrer Rede. © SLT / Sächsischer Landtag

Nach sieben Stunden, mehreren Diskussionsrunden und einer fulminanten Einzelrede im Plenarsaal des Landtags stand die Siegerin des diesjährigen Jugendredeforums fest: Annabell Clemen vom Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf (12. Klasse) gewann am Sonnabend den Redewettstreit, den der Verband deutscher Redenschreiber und der Landtag jährlich ausrichten. Teilgenommen hatten in diesem Jahr insgesamt 36 Schüler aus Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Den zweiten Platz belegte Saskia Richter aus der 11. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau. Friedrich Reichel vom Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen (11. Klasse) kam auf den dritten Platz.

Bereits zum 15. Mal zeigten 36 Schüler aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen ihre Fähigkeiten in der Kunst der freien Rede. Dabei debattierten sie über Themen wie „Wo wohnt man besser? Stadt oder Land?“, „Braucht Deutschland eine Leitkultur?“ oder „ Sollte Cannabiskonsum legalisiert werden?“. Die Redebeiträge der Jugendlichen wurden in mehreren Runden von einer Jury bewertet, der unter anderem Journalisten der Sächsischen Zeitung, des MDR und von Radio Energy Sachsen angehörten. Die Teilnehmer diskutierten zunächst in Gruppen aktuelle politische Themen und hatten zuvor nur fünf Minuten Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich Notizen zu machen. In der Finalrunde hielten die Schüler im Plenarsaal eine drei- bis fünfminütige Rede vor Jury und Publikum. (szo)

