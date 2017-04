Großröhrsdorfer im Finale Gymnasiast Leon Wiesner aus dem Großröhrsdorfer Debattierklub argumentiert sich bis in den sächsischen Landtag.

Das Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf ist mit Leon Wiesner beim Landesfinale „Jugend debattiert“ vertreten. © Archivfoto: René Plaul

Im Rödertal wird seit vielen Jahren das Debattieren trainiert. Der Großröhrsdorfer Gymnasiast Leon Wiesner qualifizierte sich jetzt für das sächsische Landesfinale von „Jugend debattiert“ 2016/2017. Dort vertrat er das Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium zuerst in den Qualifikationsrunden im Gymnasium Bürgerwiese in Dresden.

Leon Wiesner hatte es als einziger Vertreter der Schule bis in den Landeswettbewerb geschafft und musste sich in der Sekundarstufe II gegen mehr als 22 Kandidaten aus dem gesamten Freistaat behaupten. Mit seinen messerscharf vorgetragenen Argumenten konnte sich Leon Wiesner gut in Szene setzen. In der zweiten Qualifikationsrunde wurde es eng.

Schließlich stand fest: Leon Wiesner hat es bis in das Finale des Landeswettbewerbs geschafft! So durfte er im sächsischen Landtag vor vielen Zuschauern sein Können beweisen.

Auch prominente Gäste, wie Kultusministerin Brunhild Kurth, gehörte zu ihnen. Das Thema im Finale der Sekundarstufe II lautete: „Sollen in Großstädten als Neuwagen nur noch Elektroautos zugelassen werden?“

Das Publikum wurde Zeuge eines nervenaufreibenden Wortduells zwischen den Kontrahenten. Nach der Debatte verkündet die Jury ihr Urteil. Sie sah letztlich die anderen Kandidaten vorn.

Leon kehrte mit einem vierten Platz vom Finale nach Großröhrsdorf zurück. Die Mitglieder des Debattierklubs im Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf kritisierten das Urteil der Jury: „Wir können diese Einschätzung nicht so recht akzeptieren, trotzdem: Leon ist einer der besten Debattanten aus ganz Sachsen geworden. Ihm gilt unsere Gratulation“, schreibt Amy-Lynn Hoffmann aus dem Debattierklub. (alh, SZ)

