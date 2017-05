Großröhrsdorfer Erfolge Die erste Mannschaft spielt weiter in der 1. Landesklasse. Der Nachwuchs vom SC glänzt derweil bei den Meisterschaften.

Schach. In der neunten und letzten Runde der 1. Landesklasse traf der SC 1911 Großröhrsdorf auf den Tabellenzweiten Grün-Weiß Niederwiesa. Um den Klassenverbleib zu sichern – unabhängig von allen anderen Ergebnissen – brauchten die Gastgeber mindestens einen Mannschaftspunkt. Doch am Ende gab es sogar einen überraschenden 4,5:3,5-Erfolg für die Großröhrsdorfer, die am Saisonende Rang acht belegen.

Gegen Niederwiesa gab es nach ausgeglichenen Partien zwei Remisen von Simon und Zadlo an den Brettern drei und vier. Dann unterlief Minkwitz am siebenten Brett ein Fehler, der die Führung für die Gäste bedeutete. Anschließend mussten Plaettner und Schneider in minimal schlechteren Positionen mit Punktteilungen an den Brettern fünf und sechs zufrieden sein. Beim Stand von 3:2 für Niederwiesa gelang dann Kaiser am achten Brett ein souverän herausgespielter Sieg. Nun mussten die beiden Spitzenbretter über den Ausgang des Heimspiels entscheiden.

Der Kampfgeist von Proschmann, der ein Remisangebot seines Gegners ablehnte, wurde belohnt. Eine Mattdrohung im Endspiel sicherte den Sieg am zweiten Brett und brachte den SC 1911 erstmals in Führung. Beim Stand von 4:3 war der Klassenverbleib schon perfekt. Dennoch spielte Sauer am Spitzenbrett sehr konzentriert weiter und unterstrich seine gewachsene Spielstärke, indem er ein schwieriges Endspiel trotz eines Minusbauern zu einem Remis abwickelte.

Bei den Sachsenmeisterschaften in Sebnitz belegte die Großröhrsdorfer Nachwuchsspielerin Sara Sophie Thalheim derweil überraschend den sechsten Platz. In den Altersklassen U 8 bis U 18 wurden diese Titelkämpfe ausgetragen. Thalheim war die einzige Teilnehmerin des SC 1911. Sie hatte sich schon im Februar als Drittplatzierte der Bezirksmeisterschaften hierfür qualifiziert. In der AK U 14 war die junge Großröhrsdorferin unter zwölf Teilnehmerinnen aus ganz Sachsen auf Platz zehn gesetzt. Sara Sophie startete mit einer Niederlage gegen eine stärkere Spielerin in das Turnier. Ab der zweiten Runde steigerte sie sich und spielte konzentriert und gut weiter. Mit 3,5 von sieben möglichen Punkten belegte sie dann den guten sechsten Platz.

Bei den Schnellschach-Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U 8 bis U 20 war Sara Sophie gemeinsam mit Jonas Thalheim am Start. In Priestewitz belegten die beiden Großröhrsdorfer am Ende jeweils den zweiten Platz in ihren Altersklassen. Es wurde ein gemischtes Mädchen- und Jungenturnier über fünf Runden mit je 30 Minuten Bedenkzeit gespielt. Sara Sophie Thalheim war wieder in der Mädchenwertung der AK U 14 erfolgreich. Eine Altersklasse höher spielte ihr Bruder Jonas. Mit nur einer Niederlage gegen den neuen Schnellschachmeister des Spielbezirkes Dresden erkämpfte er sich ebenfalls die Silbermedaille in der AK U 16. (asch/sth)

