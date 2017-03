Großröhrsdorfer Aufholjagd Der SC 1911 erkämpft sich im Heimspiel gegen Hoyerswerda ein Remis und hofft damit weiter auf den Klassenverbleib.

Der SC 1911 Großröhrsdorf erkämpft gegen Hoyerswerda ein Remis. © dpa

In der siebenten von neun Spielrunden stand der Tabellenletzte Großröhrsdorf gegen den Zweiten ASP Hoyerswerda II vor einer schweren Heimaufgabe. Diese wurde noch schwieriger, da die Gastgeber durch den kurzfristigen Ausfall am vierten Brett einen Punkt kampflos abgeben mussten. Völlig ausgeglichene Partien und Remisen gab es zunächst an den Brettern eins (Sauer), drei (Simon) und sieben (Schneider). Als die umkämpfte Partie von Minkwitz am fünften Brett verloren ging, lag der SC 1911 fast aussichtslos mit 1,5:3,5 zurück.

Ein Fünkchen Hoffnung bestand dennoch, da an den verbleibenden drei Brettern die mit Weiß spielenden SC-Sportler leichte Vorteile erkämpft hatten. Plaettner erreichte eine bessere Stellung, musste sich aber im Endspiel mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Die beiden Großröhrsdorfer Proschmann und Zadlo mussten nun alles riskieren, um mit zwei Siegen noch einen Punkt zu retten. Proschmann gelang am zweiten Brett nach einem riskanten Turmopfer und in einer Zeitnotschlacht ein Sieg. Zadlo gewann am achten Brett nach fünfeinhalb Stunden Spielzeit. Damit wurde die Aufholjagd der Gastgeber mit einem 4:4 belohnt. Gleichzeitig gab Großröhrsdorf die rote Laterne ab. (asch)

