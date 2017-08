Großröhrsdorf siegt im Derby Der Rödertaler Fußballer testen gegen Frankenthal und gewinnen mit 5:2.

Fußball-Testspiele. Der SC Großröhrsdorf hat sich im Nachbarschafts-Testspiel gegen die SG Frankenthal keine Blöße gegeben und einen 5:2-Sieg erzielt. Stefan Mühlbauer (2), Sören Pilz, Valentin Philipp und Dominik Scholz trafen für die Hausherren. Mit Patrick Preusche, Daniel Urban und Stefan Seidler standen die drei Neuzugänge vom Bischofswerdaer FV II im Aufgebot. In Frankenthal sitzt ein neues Trainer-Duo auf der Bank. René Hähntzsche und Sylko Hantsch haben nach dem Rücktritt vom langjährigen Coach Jan Meusel das Zepter beim Kreisligisten übernommen.

Durch ein Tor ihres Meisterschützen Maik Fließbach hat sich Kreisoberliga-Aufsteiger SG Großnaundorf einen 1:0-Erfolg gegen den SV Haselbachtal gesichert. „Es läuft schon recht ordentlich. Wir freuen uns alle auf die kommende Saison“, sagte der am vergangenen Dienstag 29 Jahre alt gewordene Toregarant.

Motor Cunewalde feierte beim TSV Wehrsdorf einen 2:0-Sieg. Der Ex-Oppacher Dominique Neumeister traf dabei doppelt. Stev Krause erzielte beim 1:0 des FV Ottendorf-Okrilla gegen den Radeberger SV II das Golden Goal. Neuer Trainer beim Siegerteam ist Kay Matthes. Der 49-Jährige war zuvor schon in Reichenberg-Boxdorf, Priestewitz, TU Dresden, Pillnitz und in Freiberg aktiv. Am kommenden Wochenende beginnt die Punktspielsaison. (jj)

