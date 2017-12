Großröhrsdorf schlägt Kamenz

Schach, 1. Landesklasse. In der 1. Landesklasse war die Ansetzung im letzten Spiel des Jahres ein Duplikat zur Vorsaison. Erneut standen sich Kamenz und Großröhrsdorf im Kampf Letzter gegen Vorletzter gegenüber. Im Vorjahr hatten die Kamenzer mit 5:3 gewonnen und die rote Laterne an den SC 1911 übergeben. Am Saisonende schafften dann beide Mannschaften den Klassenverbleib. Doch diesmal musste sich der SV Gambit Kamenz den Gästen vom SC 1911 Großröhrsdorf mit 3,5:4,5 geschlagen geben.

Zunächst gab es nach völlig ausgeglichenen Partien Remisen an den Brettern eins, sechs und acht. Es schien der Tag der Punkteteilungen zu werden, da sich beide Teams später auch an den Brettern zwei, vier und sieben friedlich trennten. Die Gäste verließen sich allerdings auf die Vorteile ihrer Spieler in den verbleibenden beiden Partien. Am dritten Brett bestätigte Proschmann erneut seine sehr gute Form und gewann mit einem präzise geführten Angriff gegen den Kamenzer Slama.

Dagegen hatten im alles entscheidenden Spiel am fünften Brett beide Spieler Siegmöglichkeiten, ehe es nach sehr wechselvollem Geschehen remis endete. Damit hatten sich diesmal die Großröhrsdorfer knapp durchgesetzt und kletterten sogar bis auf den fünften Tabellenplatz. Kamenz bleibt vorerst das Schlusslicht. Doch die Hälfte aller Teams ist abstiegsgefährdet, sodass die Abstiegsfrage erst in der zweiten Saisonhälfte entschieden wird. (asch)

