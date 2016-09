Großröhrsdorf mit zu hoher Fehlerquote

Schach. Nach dem Remis in Bautzen wollte der SC 1911 Großröhrsdorf auch in der zweiten Runde der 1. Landesklasse gegen Lok Dresden punkten, aber daraus wurde nichts (3,5:4,5).

Nach kampflosem Punktgewinn von Noack am 7. Brett und dem schnellen Remis von A. Schneider (8.) lagen die Gäste nicht sogar in Führung. Eine unerwartete Niederlage von Kaiser (5.), dem ein grober Fehler unterlief, konnte Proschmann mit einem Sieg nach sehenswertem Mattangriff wieder wettmachen. Die abermalige Großröhrsdorfer Führung „wackelte“ allerdings, da die Stellungen an den verbleibenden Brettern nicht optimal waren.

So geriet Graul (1.) durch Zeitnot in eine Verluststellung und auch Zadlo musste sich im Endspiel noch geschlagen geben. Wenigstens rettete sich Sauer (2.) trotz Minusbauern in eine dreifache Zugwiederholung und damit ins Remis. Damit stand es 4:3 für Lok Dresden und Simon versuchte am 4. Brett alles, um seinem Team mit einem Sieg noch einen Mannschaftspunkt zu retten. In einer Zeitnotschlacht reichte es aber nur zum Remis, womit Großröhrsdorf eine knappe Niederlage hinnehmen musste und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg verlor. (as)

