Großröhrsdorf hebt Marktsatzung auf Das Regelwerk galt nur für den Wochenmarkt. Dort kassieren jetzt Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Standmieten.

Für den Weihnachtsmarkt in Großröhrsdorf galten schon immer andere Regelungen. © Rene Plaul

Die Stadt Großröhrsdorf hat keine Marktsatzung mehr. Der Rat hob das Regelwerk auf. Ohne die Satzung lasse sich das Marktgeschehen einfacher und unbürokratischer regeln, heißt es aus dem Rathaus. Im Übrigen sei die Satzung nur für den Wochenmarkt beschlossen worden und war nicht für andere Märkte wie den Weihnachtsmarkt in Großröhrsdorf oder die Bretniger Kirmes gültig. Die Standpreise werden ab sofort per Ratsbeschluss festgesetzt. Das tat der Rat dann auch. Für die Zuweisung der Stände sei die Sächsische Gemeindeordnung die Grundlage. Die Standmieten werden vorab durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes kassiert.

Für den Wochenmarkt bleiben die Gebühren unverändert. Es gibt aber auch eine Neuerung. Künftig wird auf dem Weihnachtsmarkt in Großröhrsdorf eine Standgebühr erhoben. Damit gleiche sich die Stadt anderen Kommunen an, die ebenfalls Gebühren von gewerblichen Händlern verlangen. Ausgenommen von den Gebühren sind ortsansässige Vereine, Verbände, Schulen, Kitas und Feuerwehren. Dass damit das Interesse am Großröhrsdorfer Markt bei Händlern schwinden könnte, glaubt man im Rathaus nicht. Es gebe immer viele Anfragen. Der Festpreis pro Tag und Verkaufsstand liegt zwischen 5 und 20 Euro, dazu kommt noch der Stromanschluss. (SZ/ha)

