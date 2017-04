Großröhrsdorf gewinnt Abstiegs-Endspiel

© dpa

Schach, 1. Landesklasse. In der achten Runde musste der Vorletzte vom SC 1911 Großröhrsdorf bei der um einen Punkt besser platzierten Mannschaft vom SV Motor Hainichen zu einem echten Abstiegs-Endspiel antreten. Der SC 1911 konnte mit einem Sieg an den Gastgebern vorbei ziehen, die allerdings in stärkster Besetzung antraten. Dennoch setzte sich Großröhrsdorf am Ende mit 5,5:2,5 durch. Da die anderen abstiegsgefährdeten Teams alle Federn ließen, kletterte der SC 1911 auf Rang sieben nach oben und könnte nur noch bei einer sehr hohen Niederlage im letzten Spiel gegen den Tabellenzweiten Niederwiesa absteigen.

Eine erneut ganz starke Leistung bot Proschmann am zweiten Brett, der seinen bisher ungeschlagenen Gegner besiegte. Auch Simon verbuchte am dritten Brett nach toller Kombination einen Erfolg. Kaiser (6.), Plaettner (7.) und Minkwitz (8.) vom SC spielte jeweils remis und es stand 3,5:1,5 für Großröhrsdorf. Zadlo (5.) und Sauer (1.) gewannen ihre Partien souverän, sodass die Niederlage von Schneider (4.) bedeutungslos war. (asch)

zur Startseite