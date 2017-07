Großreinemachen im Wohnzimmer Die Kirche wird nun auch im Inneren saniert. Dabei packt auch der Kirchenvorstand mit an. Doch es gibt ein Problem.

Außen ist die Kirche schon lange saniert.

Noch drei Wochen stehen Gerüste im Innenraum.

An der Decke bröckelt der Putz.

Die Maler sind weg an diesem Tag, doch die Gerüste in der Krögiser Kirche werden am frühen Abend immer noch genutzt. Mitglieder der Kirchgemeinde turnen darauf herum, ausgerüstet mit Eimern, Wasser, Schwamm und Lappen. „Wir nutzen die Gelegenheit, reinigen die Emporen. 40 Jahre lang ist das nicht gemacht worden, hier kommt ja sonst keiner hin“, sagt Sabine Grübler, die mit anderen hier nach Feierabend schrubbt. Gestrichen werden müssen die Emporen im Gegensatz zu Decke und Wänden nicht. Sie sind noch in einem guten Zustand. Die Risse in der Decke hingegen sind inzwischen verputzt, sie bekommt jetzt einen neuen, hellen Anstrich.

Dass Gerüste im Innenraum der Kirche stehen und nun endlich renoviert wird, darum haben die Krögiser lange gekämpft. Außen hui - innen pfui. So präsentiert sich bisher die Krögiser Kirche. Äußerlich ist das Gotteshaus ein Schmuckstück. Schon 2002 wurden die Nord- und Westseite außen saniert, 2008 erhielt die Uhr ein neues Ziffernblatt und neue Aufziehtechnik, danach wurde der Dachstuhl saniert, das Dach komplett neu eingedeckt und auch die Süd- und Ostseite saniert. Auch das Geläut wurde erneuert, zwei Stahlglocken durch Bronzeglocken ersetzt.

Doch im Inneren, sozusagen im Wohnzimmer, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die Decke muss dringend saniert werden, Putzarbeiten, Gerüstbau, Abwaschen und Malern der Decken und Wände Ausbesserung von Dielen, Treppen und Handläufen sind notwendig. Lange Zeit fehlte es am Geld, an Zuschüssen der Landeskirche. Die sind jetzt zwar da, doch eine andere Lücke tat sich auf. 15 000 Euro Fördermittel, die vom Denkmalschutz eingeplant waren, wurden nicht bewilligt. Nun klafft ein Loch im Säckel. Und dennoch wurden die Arbeiten jetzt in Angriff genommen. Allerdings wurde „abgespeckt“, bestimmte Arbeiten verschoben. „Wir haben uns erst einmal auf das Wichtigste konzentriert“, sagt Erhard Wachtel, früherer Kirchenvorstand. Manche Arbeiten wie die Natursteinsanierung und das Instandsetzen der Bodenbeläge wurden erst einmal herausgenommen.

Erneuert wird die Heizung. Die aus dem Jahr 1930 stammende Kohleheizung wurde herausgerissen. Zu Weihnachten musste schon um 9 Uhr morgens angeheizt werden, damit die Kirche zu Christvesper wenigstens überschlagen ist. Während bisher die ersten zehn Bankreihen elektrisch beheizt waren, haben jetzt alle 185 Plätze eine Fußheizung. Da Wärme nach oben zieht, haben auch die Besucher in den Emporen etwas davon. Eine neue Heizung, beispielsweise mit Öl, soll es vorerst nicht geben. „Durch das Heizen und die großen Temperaturschwankungen im Winter bildet sich Kondenswasser, das der Orgel schaden kann“, erklärt Schmiedemeister Erhard Wachtel, der auch mit beim Säubern der Kirche hilft.

Kirche drei Jahre gesperrt

Insgesamt in einem guten Zustand ist die Eule-Orgel. „Sie müsste mal wieder gewartet werden, ansonsten aber kann sie bespielt werden und hat auch einen guten Klang“, sagt Wachtel. Ungefähr drei Wochen werden die Gerüste in der Kirche noch stehen, dann sind zumindest die Malerarbeiten abgeschlossen. Bis dahin finden die Gottesdienste im Pfarrhaus statt, so wie sonst auch in den Wintermonaten.

Offiziell eingeweiht werden soll die dann auch innen weitgehend sanierte Kirche voraussichtlich mit einem Festgottesdienst im Oktober. Dann wird sie wohl ähnlich voll sein wie zu Weihnachten. Dann kommen immer rund 400 Leute in die Kirche. Mit der Sanierung des höchsten Gebäudes von Krögis wurde verhindert, was zwischen 1967 und 1971 bittere Realität war: Damals musste das Haus wegen großer Mängel mehrere Jahre baupolizeilich gesperrt werden. Schon in den 1960er Jahren drohte die Kirche durch Schwammbefall zu einer Ruine zu verkommen. Doch mit dem Einsatz vieler Gemeindeglieder konnte sie in den Jahren 1968 - 1971 völlig erneuert werden.

1733 wurde die jetzige Kirche geweiht. Im Jahr darauf wurde auch der neue Turm vollendet. Nachdem schon 1773, 1743, 1768 und 1794 Blitze Kirche und Turm arg verwüstet hatten, musste dieser abgetragen werden. Erst 40 Jahre später, als ein großes Feuer im Dorf und auch an der Kirche viel Schaden angerichtet hatte, wurde 1835 der heutige Turm an der Westseite der Kirche gebaut. 1850 wurde die Kirche im Innern vollständig verändert und ein klassizistischer Kanzel-Altar eingebaut. Der vorhergehende Altar von 1660 ist nun in der Wolfgangskapelle in Meißen zu besichtigen. Ende des 19. Jahrhunderts musste die alte Orgel ersetzt werden. Seitdem erklingt in der Kirche zum Gottesdienst ein Instrument der Firma Eule aus Bautzen.

Die Frauen und Männer von Kirchenvorstand packen nicht nur beim Säubern kräftig mit an, sondern rühren auch kräftig die Spendentrommel. In den vergangenen drei Jahren wurden mehr als 20 000 Euro für die Innensanierung der Kirche gesammelt. Doch das Geld reicht noch nicht für den Eigenanteil. „Wir freuen uns über so viel Hilfe und hoffen auf weitere Spenden“, so Sabine Grübler.

