Großrazzia gegen Diebesbanden in Sachsen

Bundespolizisten durchsuchen eine Wohnung in Dresden. © szo

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen in Dresden, Leipzig und Freiberg sowie in Halle in Sachsen-Anhalt 31 Wohnungen, Einrichtungen und Geschäfte durchsucht. Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft hatten zu der groß angelegten Razzia geführt. Über 600 Beamte waren in zwei Bundesländern im Einsatz. Unterstützt wurde die Bundespolizei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes.

Die Durchsuchungen konzentrierten sich vor allem auf Objekte in Dresden. Dort wurden unter anderem eine Flüchtlingsunterkunft in der Südvorstadt sowie von Asiaten betriebene Lokale und Geschäfte in Cotta durchsucht, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Morgen gegenüber sz-online.de erklärte, richtete sich der um 6 Uhr gestartete Einsatz gegen international agierende Diebesbanden. Vorangegangen sei den Razzien eine der größten Ermittlungen in Ostdeutschland im Bereich der organisierten Diebstahlkriminalität in den letzten Jahren.

Schon seit Frühjahr 2016 war die Staatsanwaltschaft Hinweisen nachgegangen, wonach Diebesbanden in Dresden und im Umkreis von etwa 250 Kilometern gezielt Babynahrung, Spirituosen und Tabakwaren stehlen und über strukturiert vorgehende Hehler verkaufen würden. Offenbar wurden die gestohlenen Waren meist zunächst nach Tschechien gebracht, um sie von dort aus in Asien weiter zu vertreiben.

Bundespolizei erklärt Hintergrund des Großeinsatzes

Für die Diebstähle sollen vornehmlich Georgier verantwortlich sein. Die Hehlerei soll nach Angaben der Ermittler vorwiegend über Vietnamesen in Geschäften gelaufen sein. Doch auch Deutsche sind unter den Verdächtigen. „Es ist eine bunte internationale Mischung“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Da einer der Haupttatorte der Diebe der Dresdner Hauptbahnhof war, fiel der Einsatz in die Zuständigkeit der Bundespolizei.



Bei den Durchsuchungen in Dresden sind Bundespolizisten fündig geworden. Es wurden Babynahrung, Zigartetten und Kosmetika entdeckt. Nach derzeitigem Stand wurden 15 Haftbefehle vollstreckt. (two/csp/fsc/dpa)

