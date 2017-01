Großrazzia gegen Diebesbanden

Bundespolizisten führen einen bei der Razzia in Dresden festgenommenen Verdächtigen ab. © Ronald Bonß

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen in Dresden, Radeberg, Freital, Freiberg, Leipzig und Striegistal sowie in Halle in Sachsen-Anhalt 31 Wohnungen, Einrichtungen und Geschäfte durchsucht. Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft hatten zu der groß angelegten Razzia geführt. Über 600 Beamte waren in zwei Bundesländern im Einsatz. Unterstützt wurde die Bundespolizei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes.

Die Durchsuchungen konzentrierten sich vor allem auf Objekte in Dresden. Dort wurden unter anderem eine Flüchtlingsunterkunft in der Südvorstadt sowie von Asiaten betriebene Lokale und Geschäfte in Cotta durchsucht, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Morgen gegenüber sz-online.de erklärte, richtete sich der um 6 Uhr gestartete Einsatz gegen international agierende Diebesbanden. Vorangegangen sei den Razzien eine der größten Ermittlungen in Ostdeutschland im Bereich der organisierten Diebstahlkriminalität in den letzten Jahren.

Schon seit Frühjahr 2016 war die Staatsanwaltschaft Hinweisen nachgegangen, wonach Diebesbanden in Dresden und im Umkreis von etwa 250 Kilometern im großen Stil gezielt vor allem Babynahrung, Spirituosen, Kaffee, Tabak und Pistazien in Geschäften stehlen und über strukturiert vorgehende Hehler ins Ausland verkaufen würden. Die gestohlenen Waren wurden von den Hehlern zum Teil wie in Lagern aufbewahrt und vertrieben.

Bundespolizei erklärt Hintergrund des Großeinsatzes

Für die Diebstähle sollen vornehmlich Georgier verantwortlich sein. Die Hehlerei soll nach Angaben der Ermittler vorwiegend über Vietnamesen in Geschäften gelaufen sein. Doch auch Deutsche sind unter den Verdächtigen. „Es ist eine bunte internationale Mischung“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Da einer der Haupttatorte der Diebe der Dresdner Hauptbahnhof war, fiel der Einsatz in die Zuständigkeit der Bundespolizei.



Bei den Durchsuchungen in Dresden sind die Polizisten auch fündig geworden. "Es konnten Hehlerware in Form von Alkohol, Tabakwaren, hochwertiger Kosmetik, Kindernahrung und umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt werden", teilte die Bundespolizei am Nachmittag mit. Es wurden sogar derart viele Dinge sichergestellt, dass für den Abtransport ein LKW zum Einsatz kommen musste. Außerdem wurden vier Fahrzeuge, Bargeld in größerem Umfang und geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Konten der Beschuldigten, Lebensversicherungen und Bausparverträge wurden gepfändet.



Nach Angaben der Bundespolizei wurden 15 Haftbefehle vollstreckt. Die vier Frauen vietnamesischer Nationalität im Alter von 41 bis 51 Jahren, eine 31-Jährigige Lettin und zehn Männer georgischer Nationalität im Alter zwischen 26 bis 38 Jahren sollen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.



Der Großeinsatz war Ergebnis monatelanger Untersuchungen. Bereits seit Dezember müssen sich acht als Asylbewerber eingereiste Georgier vor dem Landgericht Dresden wegen Bandendiebstahls verantworten. Es handele sich um Mitglieder derselben Bande, gegen die sich nun auch die Razzia gerichtet hat, sagte Meinhold. "Das ist jetzt der Schlag gegen die nächste Ebene." Der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna Jörg Baumbach fügte hinzu, es sei auch ein deutliches Zeichen gegen Straftäter gesetzt worden, "die das Asylrecht missbrauchen, um in Deutschland organisiert Straftaten zu begehen." (two/csp/fsc/dpa)

